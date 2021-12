LOS HUECOS DE LA PANDEMIA

Aunque la economía panameña alcanza cifras lentas con un crecimiento del 10%, son escasos los nuevos proyectos de construcción e infraestructura vial. Este rubro de gran importancia no logra despegar en un cien por ciento en el connotado emporio comercial y canalero, la desconfianza por la falta de obras, los evidentes baches o huecos, como más de 100 kilómetros de carreteras en zonas turísticas deterioradas con fracturas en su superficie de rodadura y faltas de caminos de producción se evidencian en el país.

A primera vista Panamá mostró una caída económica abrupta en el 2020 por la pandemia y que deja las huellas un año después, sin importantes obras y megaproyectos en ejecución, el producto interno bruto mantuvo una contracción del 17,9%.

El propio ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge admitió que la infraestructura vial ha tenido una falta de mantenimiento, por ello, las perspectivas de la reactivación económica están encaminadas a proyectos con asociaciones público privadas y proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

Existe un panorama que está afectando al común de los panameños que forman parte del transporte público o selectivo o a los miles que deben manejar como usuarios del sistema vial. El tránsito en las avenidas es lento en importantes vías, como, por ejemplo, la Ricardo J. Alfaro ubicada en el centro de la capital.

Los daños en muchos vehículos superan hasta los mil dólares describe el dirigente transportista Gilberto Atencio, que a pesar que reconoce que pudo haber afectado a la economía la pandemia, sabe que la falta de mantenimiento es un problema para las calles del país. Las reparaciones de neumáticos son constantes y la ciudad mantiene una paradoja como si la pandemia de Covid-19, también hubiese causado el efecto de proliferación del virus de los huecos, entre uno y otro kilómetro de vías, desde la capital atravesando la vía Transístmica, ruta hacia la comercial zona de Colón en el atlántico o hacia el oeste rumbo a la frontera con la provincia de Chiriquí.

La crisis del deterioro en la rodadura vial del país, está causando un malestar en la población. La expresidenta de la República, Mireya Moscoso del opositor partido Panameñista junto a una cuadrilla de sus vecinos, no dudaron recientemente en usar palas y material pétreo para tapar los huecos (baches), que afectan la comunidad rural donde reside. El poblado de Pedasí en la provincia de Los Santos, es una zona turística, en el área central de la República, donde llegan miles de visitantes, que en las últimas semanas disfrutan de las playas y del avistamiento de ballenas.

La escena captada de la expresidenta Moscoso, no es distinta a la de transportistas y pobladores que tratan de tapar los baches en calles del país para poder transitar. En el pasado quinquenio, Moscoso inauguró en marzo de 2019, junto al expresidente Juan Carlos Varela en Pedasí, obras de infraestructura de la carretera desde la ciudad de Las Tablas a esta área de Pedasí, con 41.7 kilómetros de carretera y 15.7 millones de dólares en inversión.

Publicidad





La expresidenta de la República Mireya Moscoso en Pedasí encabezó una jornada para tapar huecos. Tomado de redes sociales.

Efectos de paralización de obras viales

Aunque en los países latinoamericanos las rutas viales, la educación, la salud, el transporte y los servicios públicos carecen de mayores presupuestos gubernamentales, Panamá se recupera de aquella abrupta contracción económica ocurrida el año pasado. Es un país considerado como uno de los 20 de América Latina con mayor estabilidad en su economía, la paralización de las obras públicas que incluyen las infraestructuras viales y el mantenimiento están surtiendo su más caro efecto.

La pandemia no solo ha afectado la salud de 477 mil panameños y residentes en el país como las 7 mil muertes suscitadas por el Covid-19; tras la poca ejecución de proyectos de inversión en materia de infraestructura vial. También de estos proyectos de obras públicas viales depende una mano de obra calificada de aproximadamente 50 mil hombres y mujeres, según registros del Sindicato Único de Trabajadores de Construcción y Similares. La pandemia declarada desde marzo del año pasado en este rubro, dejó nuevamente sin plazas de empleo a más de 7 mil obreros en el 2021.

Al remontarnos al 2019, el presupuesto de inversión para el Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue de mil 300 millones de dólares; en el 2020 esta cartera obtuvo una importante reducción de $ 535,7 millones y para el 2021 la cifra destinada fue de $ 560,7 millones.

Los estragos de la crisis mundial sanitaria se evidencian en la disminución de las cifras económicas de los contados proyectos de inversión, ejecutados en los últimos tres años en materia de infraestructura vial en Panamá que desarrolla el gobierno del presidente Laurentino Cortizo.

Las inversiones para el mantenimiento y rehabilitación vial, construcción y mejoramiento de calles y avenidas, construcción y rehabilitación de puentes como el reordenamiento vial-Ciudad de Panamá, entre otros de importancia, disminuyó en el presupuesto general del Estado, de un 48.0% a 29.1%, en una comparación entre el 2019 al 2021 del presupuesto asignado al Ministerio de Obras Públicas, detallan cifras oficiales.





Afectaciones al transporte

Gilberto Atencio, dirigente transportista nacional y del sector turismo trata de sobreponerse a la crisis en su área laboral. Con la reactivación económica producida hace un año, su situación ha tratado de redireccionarla, la atención a los pocos turistas que llegan al país y que usan el transporte selectivo no es fácil, porque las calles en la capital y la ruta Panamericana hasta la frontera con Costa Rica son difíciles de transitar y están en malas condiciones.

Atencio no puede tapar el sol con un dedo. Grandes huecos en las vías, el resquebrajamiento y deterioro progresivo de las avenidas son su diario vivir. Mencionó la evidente falta de obras viales de rehabilitación que quedaron abandonadas y a medio terminar por empresas privadas contratadas por el Estado a lo largo del país; también en las principales arterias viales que no permiten mostrar un mejor rostro de la ciudad o el interior al turista. Es por ello que Atencio, prefiere explicar a los turistas, que producto de la pandemia se ha dado el deterioro.

Pero la realidad es otra, “no hay mantenimiento de calles, tenemos que gastar en piezas o llantas cada tres meses”, comentó el dirigente transportista, quien pudiera estar teniendo una pérdida anual entre 500 a mil dólares en el arreglo de sus vehículos.

Ariel Samudio, secretario general a.i. de la Sociedad de Arquitectos e Ingenieros de Panamá sostiene que el mantenimiento en toda la infraestructura vial es una parte importante, es el éxito de darle un periodo de vida mayor a las vías a través de una debida planificación.

Las obras de infraestructura vial generan el 60% del PIB, la autoridad garante de mantener en buen estado las calles del país es el MOP, que hasta el año pasado era una de las dos instituciones a la cual el Gobierno Nacional asignó el 43% de mayor presupuesto general del Estado.





Cifras estadísticas de las memorias del MOP.

Cifras estadísticas de las memorias del MOP.

La SPIA explicó que el alcance de las obras públicas en el país de infraestructura vial está dividido en un 6% de hormigón y concreto asfáltico; 37% de asfalto y tratamiento de superficie, 28% de revestido mejorado y 30% de caminos de tierra.

Esta asociación le da seguimiento a obras paralizadas y han sugerido al gobierno entrar directo a las zonas afectadas por los desastres naturales ocurridos en la provincia de Chiriquí en el sector agrícola y turístico de Tierras Altas con los coletazos del huracán Eta en el 2020. Otras zonas que también están iniciando su rehabilitación de vías se encuentran en Veraguas.

Para este reportaje solicitamos al MOP los informes detallados de inversión registrados en los últimos tres años del 2019 - 2021, con el desglose de obras ejecutadas, la cual no fue brindada. En la página web de la institución solo se detallan 8 proyectos en ejecución, 16 en mantenimiento y 6 en garantía del 2019. El ministro Sabonge ha señalado que no hay nuevos proyectos y continuarán después de dos años los iniciados en el 2019. Para conocer las provincias y proyectos de inversión del año 2020 y las provincias beneficiadas más los presupuestos destinados, se encontraron datos en las memorias del MOP que permanecen en la Asamblea Nacional de diputados.

En el desglose se constató que las principales obras de inversión destinadas entre 2019 al 2020 estuvieron destinadas a las provincias de Chiriquí con 425 millones de dólares; Panamá con 389 millones dólares y 233 millones de dólares para Panamá Oeste.

Cuestionadas obras llave en mano

El titular del MOP, Rafael Sabonge se encuentra en el ojo de la tormenta. En los últimos meses, la percepción ciudadana como voces en el sector privado y el obrero, al igual que un sinnúmero de titulares en los medios de comunicación ponen en duda la capacidad de ejecutar obras públicas para fortalecer la economía nacional.

Por otra parte, las expectativas de la calificadora Moodys indica que los trabajos de infraestructura vial son claves para el crecimiento a medio plazo y así coadyuvar a disminuir la deuda pública que alcanza según el Ministerio de Economía y Finanzas, los 40 mil millones de dólares.

Con la reactivación económica las obras se podrían constituir en un elemento primordial para la recuperación del país que tiene a cuestas contadas megaobras, como el inicio de los trabajos de la Línea 3 del Metro (un tren subterráneo desde la capital a la provincia de Panamá Oeste, que atravesará la vía interoceánica en el pacífico) o el corredor de playas o el cuarto puente sobre el canal de Panamá.

Al respecto, ante la deuda social gubernamental, el ministro Sabonge reconoce la falta de mantenimiento de las obras de infraestructura y ha detallado para este reportaje que las obras que se han puesto en marcha este año datan desde el 2019.



Condiciones de vías y calles en la ciudad de Colón. Cortesía.



Mal estado de la vía Ricardo J. Alfaro en la ciudad de Panamá. Foto. Grisel Bethancourt



Rehabilitación de avenidas en el país. Cortesía MOP

El alto funcionario gubernamental sostiene que han tenido que readecuar las obras de infraestructura pública, la cual ha sido divida en tres fases desde el 7 de septiembre cuando el gobierno anunció la reactivación de la economía en el país centroamericano. Para ello se han reactivado 139 proyectos pequeños y medianos que incluyen el mantenimiento de vías, valorados en 1,500 millones de dólares y que producirán 3 mil empleos directos, asegura.

La tercera fase incluye 26 proyectos con financiamiento propio con los denominados contratos directos conocidos como “llave en mano”, aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, donde el Estado contrata las obras a la empresa privada en lo que se denomina las asociación público privada (APP´s), con la inversión de los contratistas, mientras que el gobierno las paga en dos periodos. Para el ministro del MOP las APP´s “nos da como gobierno espacio financiero y fiscal”.

Mientras que para el economista Elpidio González, consultor en temas de construcción e infraestructura pública advierte que se ha cuestionado mucho el estado de emergencia en el país, lo que a su juicio ha creado la suspicacia de los contratos de infraestructura del MOP.

“No hay una justificación para masificar los contratos directos, llave en mano como una forma de responder a la presión”, expresó González.

Para el economista, lo que se tiene que hacer es una planificación bien pensada para impulsar el sector, por ejemplo, se tenía un plan en el 2019, que para estos efectos no tiene nada de utilidad dada la pandemia, es por ello que es necesario que el gobierno haga la elaboración de un nuevo plan y de allí salgan las alternativas y tratar de seguir los pasos que exige la ley.

Considera que tampoco se justifican las premuras, excesos de asociaciones público privadas (APP´s), exceso de contratos llave en mano, lo que hace falta es la planificación real y de proyectos de largo plazo, proyectos que conecten al país en caso de infraestructura vial, que conecten a la población, no solo en la capital, estos problemas no figuran en las hojas rutas de los gobiernos, lo que hace falta es una una ejecución acorde con esa planificación.

Las obras públicas se dedicarán al mantenimiento y rehabilitación de vías. Foto cortesía MOP

El gobierno ha destinado a través del MOP 339 millones de dólares para obras llave en mano, donde empresas y proveedores inician el proyecto y luego el gobierno destina los pagos en varias etapas; al mismo tiempo mantiene proyectos con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo, a los cuales el exministro de Obras Públicas, Antonio Domínguez hijo asegura, que durante el año 2020 se debieron haber reactivado los proyectos de construcción de infraestructuras, pero no lo hicieron por supuesta falta de presupuesto, la cual tenían. Ahora “tenemos que pedir prestado para reactivar las obras esto es un absurdo” cuestionó Domínguez.

El experto en ingeniería de transporte instó a la Contraloría General de la República a fiscalizar al Estado en sus finanzas, a realizar un análisis con cuanto se contaba antes de la pandemia y durante la pandemia que pasó con el dinero. No pueden justificarlo, estamos enfrentando un momento muy difícil, y es hora de empezar a exigir, subrayó el exfuncionario de Obras Públicas.

El Banco Mundial en octubre de 2021 detalló que “la deuda pública total saltó de US$ 31 mil millones (46,4 % del PIB) en 2019 a US$ 36,9 mil millones en 2020 (69,8 % del PIB)”, mientras continúan las críticas, el gobierno asegura salir de la crisis vial en pandemia, mientras conductores y diversos sectores indican que las obras de infraestructura vial no forman parte de un plan de desarrollo nacional para alcanzar un mejoramiento a la economía nacional, para mejores condiciones en el país.

Este es un reportaje de Archivos Abiertos con el apoyo del International Center for Journalists, la iniciativa ILAB Panamá y el diario Crítica.com.pa.

Fotografías: Grisel Bethancourt y Cortesía MOP.