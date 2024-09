Maleantes dejan sin agua a miles en Vacamonte

Bajo la oscuridad de la madrugada de este lunes, desconocidos violentaron la cerradura e ingresaron a la caseta que mantenía una bomba de agua en el residencial La Reyna, Vacamonte, Arraiján, Panamá Oeste y se la llevaron, lo que provocó que más de 400 casas sin el servicio sin el vital líquido.



La bomba tiene un valor aproximado de 45,000.00 balboas y fue instalada, luego de una lucha y cierre de calles, durante cuatro años de vecinos de la urbanización. No hay detenidos.



La policía se apersonó, colocó una cinta de no pase y hasta el momento permanece un agente del orden público.



El dispositivo mecánico servía para que las casas de la parte alta tuviesen agua, aunque la instalación de la bomba no significaba que el servicio se prestara las veinticuatro horas porque había cortes, pero con el hurto el vital líquido llegará después de las once de la noche o en las madrugadas.

