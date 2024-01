'Mamitas Azules' convoca a una manifestación pacífica este domingo

Panamá- La comunidad de mamás panameñas con hijos con autismo, Mamitas Azules', ha convocado para este domingo, 28 de enero, a participar en una concentración pacífica en la Cinta Costera desde las 3:30 de la tarde.

Mayrelia Vidal, madre de un niño de 5 años con autismo, detalló que la iniciativa tiene como objetivo incentivar a la sociedad y al gobierno a prestar más atención a los niños y adultos "que están en el espectro autista" en cuanto a los temas de educación y atención de salud.

Vidal, explica que para los padres de niños con autismo un diagnóstico temprano es crucial, porque actualmente en la atención pública esto se dilata mucho, y por lo general pasan 4 o 5 años antes de tenerlo y ese tiempo que se pierde afecta el abordaje del menor, pues no llegan a desarrollar habilidades importantes para que ellos puedan tener una vida funcional.

Puntualizó que la concentración también tiene como objetivo solicitar que se respeten los derechos de los niños con autismo y sin diagnóstico, pues según aseguró, a nivel educativo no se está cumpliendo con la inclusión.

Explicó que se hace necesaria la capacitación de los médicos, porque en el sistema de salud los profesionales no le dan la debida atención a los niños con autismo.

Aseguró que en Panamá hace falta más pediatras actualizados, que cuentan con mayor conocimiento de cómo identificar a los niños con autismo para que ellos puedan redirigirlos hacia los especialistas en esta rama.

De igual forma, considera que es necesario que los propios médicos o el Gobierno inviertan más en la carrera de paidosiquiatría, pues estos especialistas son los que están capacitados para diagnosticar y tratar las enfermedades mentales específicas de la infancia y adolescencia.

Sustenta que actualmente, también se requiere que se brinde terapia de modificación de conducta en los centros de salud y las dependencias de la Caja de Seguro Social, porque esta no se está abarcando, "porque 15 minutos de atención, cada 15 días no es nada", ya que en la consulta privada se recomiendan tres sesiones por semana, "y los que hemos podido pagar el costo sabemos que es ahí en donde se empiezan a ver resultados, pero no todos los padres tiene ese presupuesto".

Esta madre fue enfática al decir que no son pocos los miembros de la comunidad autista en Panamá, "somos muchos", y es por eso que Mamitas Azules va a efectuar esta manifestación, para unir a todas las comunidades de padres y madres con niños y adultos con autista", porque ellos crecen y deben aprender a ser autosuficientes, pero no todos lo logran, por lo que se requieren centros de atención para ellos.

Mamitas Azules es un comunidad de madres de menores con diagnósticos de trastornos del espectro autista que se brinda apoyo entre sí, pero también son orientadoras para aquellas que aún están en la espera de este.

