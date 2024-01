Martín: incapacidad impide recoger basura en San Miguelito

El perredistas candidato presidencial del Partido Popular (PP), Martín Torrijos aseguró que la crisis de la basura en San Miguelito es por incapacidad municipal, lo que afecta la vida de los residentes y es una amenaza latente de epidemias.

"No se recoge la basura y no hay una buena disposición de los desechos finales; me tocará darles una ayuda a algunos los municipios [del país] como el de San Miguelito, para resolver el problema", que tiene al pueblo desesperado ante la amenaza de contraer enfermedades, afirmó.

Torrijos recorrió, en compañía de su candidata a la Vicepresidencia, Rosario Turner, los corregimientos Omar Torrijos, Belisario Frías, Belisario Porras, Arnulfo Arias y Mateo Iturralde, donde observó las enormes cantidades de desechos y escuchó el descontento de la gente, que se siente olvidada por las autoridades.

