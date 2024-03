Martín, Melitón y Lombana rechazan inhabilitar candidatura de Mulino

Los candidatos presidenciales Melitón Arrocha, Martín Torrijos y Ricardo Lombana rechazaron la intención de inhabilitar al abanderado de los partidos Realizando Metas y Alianza.

Martín Torrijos dijo que no está de acuerdo con que se intente descalificar a Mulino, lo que a su juicio obedece al temor de otros candidatos que se han quedado rezagados.

"Quiero ganar con la mayoría de los votos panameños, no quiero ganar por forfeit, no estoy de acuerdo con esto", expuso el candidato del Partido Popular.

"Hay algunos que no están en la contienda, no importa cuánto los ayuden algunos medios para tratar de favorecerlos o cuánta plata tienen, se están alejando y perdiendo la oportunidad. Piensan que la manera de tener una oportunidad es descalificando a la gente y allí no estoy yo", dijo Torrijos a Radio Panamá.

El candidato del partido Popular puntualizó que quien desee participar que lo haga y que en las urnas se debe decidir todo.

En tanto, Melitón Arrocha dijo estar en completo desacuerdo en impedir la candidatura presidencial de Mulino. Panamá necesita un diálogo constructivo para fortalecer la democracia y él debe ir a los debates para que los panameños puedan tomar decisiones el 5 de mayo, añadió.

Por su parte, el candidato por el partido MOCA, Ricardo Lombana expresó que el torneo electoral no necesita más incertidumbre y no creo que convenga un cambio más con respecto a los comicios...vamos los que estamos y yo voy a ganar, añadió.

Mientras que el aspirante presidencial Rómulo Roux rechazó estar detrás de la demanda presentada contra la resolución del Tribunal Electoral que designó a José Raúl Mulino como candidato a la Presidencia, pese a que una abogada que laboró en el bufete del que es socio, fue la que interpuso la inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

