Martín: Panamá debe hacer crecer su economía

El exmandatario y excandidato presidencial, Martín Torrijos dijo que Panamá tiene que hacer crecer la economía, tiene que haber inversiones, porque los problemas no se han arreglado... no hay empleo y el costo de vida sigue alto... a los panameños no les alcanza la plata para comprar los alimentos"

Torrijos destacó que la inversión trae chen chen y que está es la clave, además de un manejo ordenado y hacer que la economía crezca y no sé si estamos dando las señales correctas para que esto pase, por ahora no hemos visto un aumento del empleo.

El experredista dijo en "Debate Abierto" que en el 2004, recibió un desorden en el gobierno, tal vez no tanto como el de ahora, pero un tremendo desorden en las finanzas públicas y lo arregló... pasamos de un déficit enorme y deuda relación PIB en 76% y la bajamos a 42%, y tuvimos un superávit sin traumas.

Sobre su futuro político, Torrijos exclamó que no podía convivir con lo que estamos descubriendo ahora: corrupción, engaño, asociaciones para beneficiarse económicamente. Ese agotamiento de los partidos tradicionales da pie a que construyamos una nueva plataforma política.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio