Martinelli clama por justicia: "No más persecución política"

El expresidente Ricardo Martinelli pidió justicia desde su asilo político en la Embajada de Nicaragua, en Panamá, donde ha permanecido por 281 días.

En un mensaje directo y contundente, denunció ser víctima de una “persecución política injusta e ilegal”, asegurando que su caso fue fabricado con el propósito de apartarlo de su vida política, comercial y personal.

"Hoy, feliz pero decepcionado, pues despues de 281 dias me siento en un carro dentro del garage de la Embajada, de la hermana República de Nicaragua, donde fui forzado a pedir asilo politico y separarme de mi vida comercial, personal y politica, pero sobretodo de mi pueblo..."



Martinelli calificó el proceso judicial en su contra como dilatado e inmoral.



El exmandatario afirmó ser víctima de una injusta e ilegal persecución politica "con un caso fabricado, donde me violaron todos mis derechos al tener un sistema judicial que aun al dia de hoy, dilata se me haga justicia, evitando y retrasando tomar decisiones en mi amañado y fabricado caso político".

Agradeció el apoyo del también asilado Bruno -su mascota- y la hospitalidad del pueblo nicaragüense, destacando que sin esa ayuda no habría soportado esta etapa. Asimismo, pidió respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia que actúe de manera imparcial.

“La justicia tardía no es justicia”, declaró Martinelli, subrayando que este tipo de acciones no solo afectan a él, sino a toda la nación, al frenar inversiones, empleos y desarrollo económico.

En un llamado a los panameños, concluyó: "Sin justicia para mí, ¿por qué la habrá para ti?"





