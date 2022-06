¡Martinelli pide auditar a los candidatos, diputados y al gabinete!

El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli advirtió ayer que el actual gobierno ahora intenta auditarlo a él y a sus empresas para tratar de obtener algo que dificulte sus aspiraciones para las elecciones de 2024. Ante esto, reveló sus más recientes declaraciones de impuestos y retó al gobierno a auditar igualmente a los otros candidatos.

"Aquí me quieren cojer de pendejo, pero yo no soy ningún pendejo, pareciera ser que pendejos somos todos los que vivimos en este país.

Publicidad

A mí me han tratado de hacer de todo. Me han inventado toda clase de casos y los he derrotado y los voy a seguir derrotando por los inventos que me tienen.

Lo que pasa es que aquí hay un grupo de políticos que no quiere que yo corra para resolver tus problemas de desempleo, de salud, de educación, de transporte y que tengas una mejor calidad de vida.

Me quieren inhabilitar, pero me van a tener que matar. Hoy vi en una publicación por internet, que no me han notificado, pero quiero que me notifiquen, que voy a ser auditado por la DGI, y no solo yo. Mis empresas, allegados a mí, mis abogados, familiares, y otros más.

Porque esta persecución política de este gobierno que ha despilfarrado los recursos del pueblo, no tienen cómo justificar la crítica constructiva que algunos le hacemos.

Aquí inclusive me están auditando el seguro educativo desde el año 2008, igual el aviso de operaciones y el ITBMS, del año 2008, y las rentas del año 2009 en adelante. Yo con mucho gusto publico todas mis declaraciones de renta, porque no tengo nada que ocultar.

En el año 2019, recién salido de la cárcel injusta que me sometió el gobierno anterior, pagué 19,543 dólares en impuestos. En el 2020, pagué 228,835.85. En el año 2021, pagué 354,911.57.

Eso quizá me hace uno de los mayores contribuyentes a título personal. A título de empresa sé que somos los más grandes.

Panameño, exige a todos tus candidatos que publiquen sus declaraciones de renta a la entrada, durante y a la salida. También para los diputados y para todos los miembros del gabinete y todas las entidades autónomas y semiautónomas.

No puede ser que yo sea el más pendejo y tú seas el más pendejo de no exigirlo, para que estos bribones se estén dilapidando los recursos del Estado y seamos nosotros, los que pagamos impuestos, los que tengamos que pagar la diferencia, haciéndonos una persecución política que no tiene fin, ni propósito.

Contenido Premium: 0