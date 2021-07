Martinelli pide a presidente Cortizo unificar el país y parar juicio político

Panamá- El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, le pidió al presidente Laurentino Cortizo que pare este juicio político, porque le hace "mucho daño a él, a mí no me hace daño y le hace daño al país".

Martinelli solicitó a Cortizo unificar el país para salir de los problemas de la Caja de Seguro Social (CSS), pandemia y desempleo ; y hacer un plan de inversión, en vez de estar perdiendo el tiempo este juicio y mejorar la calidad de vida de los panameños.

El exmandatario declaró que "a mí nadie me ha señalado, yo no tengo nada que ver en esto y voy a volver a ganar este juicio".

El líder del partido "Realizando Metas" también denunció que ayer, martes, le dieron acceso por primera vez a una serie de documentos que supuestamente iban a ser usados en este caso de pinchazos, donde se ha violado la cadena de custodia. Añadió que hay documentos ilegibles-alterados y discos que no se pueden ver. Reiteró que esto ha sido amañado y falseado en un caso que no tiene razón de ser.

Este el sexto día del juicio oral que se le sigue al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por el supuesto caso de los pinchazos telefónicos que se desarrolla en el SPA, plaza Ágora.

