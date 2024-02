Martinelli promete revolución y si algo pasa Mulino lo hará mejor

Un "nuevo" Ricardo Martinelli prometió un "revolución" de oportunidades, empleos y "chen chen" en el bolsillo de los panameños, pero advirtió que si los "bultos" de sus adversarios lo inhabilitan, le corresponderá a su vicepresidente José Raúl Mulino continuar el legado para que el progreso llegue a todos.

El líder en las encuestas le dio su respuesta al resto de los candidatos que piensan que con el fallo ilegal de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso chimbo que le montaron, ahora llevan chance de ganar. La respuesta es "JA, JA, JA, JA".

Esto lo dijo ante miles de panameños de todas las edades que abarrotaron el parque de Santa Ana, quienes lo acompañaron cantando y bailando en el arranque de campaña del partido Realizando Metas y Alianza, que conforman la "Alianza para salvar a Panamá".

Martinelli advirtió que seguirá peleando hasta el final, porque si se da por vencido, los poderosos habrán ganado y les habrán robado al pueblo su candidato.

Cobardes y miserables

Hay que ser muy cobarde para inhabilitar a un candidato presidencial que está primero en las encuestas y ganándole todos por cancha... eso atenta contra la democracia. Pero también hay que ser muy miserable para quitarle a los panameños el derecho de volver a tener prosperidad, sostuvo Martinelli.

El único plan de gobierno de los otros candidatos que van detrás de la ambulancia es inhabilitarme a mí. Vaya bultos que son. Ellos creen que se burlan de mí, pero se burlan de la gran mayoría de los panameños que ya decidió que me quieren como presidente. Les tengo una mala noticia a esos bultos. ¡NO SE VISTAN, QUE NO VAN!". Esta última oración fue gritada al unísono en todo el parque Santa Ana.

Hace un año advertí que los poderosos harían lo imposible para sacarme de la carrera de la Presidencia y el viernes se consumó el inicio de ese golpe de estado en Panamá, agarraron un caso chimbo y un día antes del inicio de la campaña movieron los hilos del poder para inhabilitarme, dijo "El Loco".

Interrumpido por aplausos y una comparsa que animaba, Martinelli denunció que la Corte Suprema, en una jugada salvaje e ilegal de último momento, aún con recursos por resolver o notificar, negaron un recurso en este caso chimbo que han montado para evitar que vuelva a ser presidente...esto es dictadura de derecha.

Esto es evidentemente político, porque este gobierno nombró a las magistradas que me dieron contra. Eso no es una coincidencia. Tanto así que, si yo hubiese estado detrás de la ambulancia en las encuestas, ¡este caso jamás hubiera existido!

Voy a pelear hasta el final

Sin embargo, el candidato presidencial dijo que aquí está...no estoy derrotado...me quieren preso o asesinado por órdenes del gobierno Cortizo-Carrizo, pero voy a pelear hasta el final!

Martinelli le dijo al pueblo que es el momento de escoger entre ser leones o borregos...hay que levantar la voz o asumir que el único futuro de sus hijos, es vivir como un pueblo esclavo, porque no habrá otra oportunidad.

Relató que en su vida -como todos- ha enfrentado adversidades, me han dado más duro que a una piñata, pero siempre me paro y sigo adelante sin mirar atrás.

Fundé Cambio Democrático con el que corrí para presidente en el 2004 y quedé detrás de la ambulancia, pero al día después de la derrota, me levanté, empecé a caminar el país y gané las elecciones del 2009 con el 61%. Terminé el gobierno haciendo muchas obras para mi pueblo, dejando prosperidad y alegría a los panameños.

Martinelli relató que el presidente que siguió, contrario a seguir sus pasos y servirle al pueblo, decidió perseguirme a mí, a mi familia y a mi gobierno. Vivimos 5 años de persecución despiadada hasta que injustamente, me metió en la cárcel.

Recordó que estando preso, en el peor momento de su vida, vino un copartidario, casualmente sobrino de Varela, y me robó el CD, pero en vez de darme por vencido, fundé el partido Realizando Metas y en tiempo récord será el partido con el que ganaremos las elecciones presidenciales el próximo 5 de mayo, junto con el partido Alianza.

Traiciones...pero un pueblo leal

El candidato reveló que tiene un mundo de gente que lo ha traicionado, tanto en la vida pública como en la privada: socios y amigos que, en mis peores momentos, me han dado la espalda, pero el pueblo panameño nunca lo ha traicionado, porque reconocen y son agradecidos, porque luché para que tuvieran una mejor vida, más dinero en su bolsillo y oportunidades para todos.

Panamá es un gran país gobernado por gente mala, zánganos, políticos mediocres que llegan al poder para seguir engordando a un selecto y privilegiado grupo a costillas del pueblo. Yo siempre fui un cuerpo extraño en esos círculos de poder, porque nunca acepté que una minoría se llevara el pedazo más grande del pastel y que al pueblo solo le toquen las migajas, agregó el abanderado de la "Alianza para Salvar a Panamá”.

Cuando fui presidente -añadió Martinelli- voltee la tortilla con obras históricas como el metro, la cadena de frío, hospitales, carreteras, 100 a los 70, la Beca Universal y el Ángel Guardián. El pueblo estaba feliz, pero los monos gordos estaban muy tristes a pesar que conmigo ganaron más plata que nunca.

Mi pecado: no ser títere

Sin embargo, había algo que los incomodaba: yo no era un títere, no me controlaban, no me podían mandar. Por primera vez le daban órdenes a un presidente para joder al pueblo. Mi gran pecado y la razón por la cual me han perseguido estos 10 años, es que puse al pueblo primero y eso ellos nunca me lo van a perdonar.

El nuevo Martinelli

Pero Ricardo señaló que a pesar de todas las dificultades, hoy es un nuevo Martinelli, no porque sea el candidato que más sabe, que más prosperidad y beneficios les ha traído a los panameños, sino porque soy el candidato que más aprendió...aprendí de quienes me traicionaron, de quienes me dieron una mano, y de mis propios errores, pero aprendió más del pueblo de Panamá.

Tengo años escuchándolos y viéndolos sufrir. Ustedes me han enseñado el camino y sé exactamente lo que tengo que hacer para prender la economía y poner este hermoso país a andar otra vez. Soy un nuevo Martinelli, reiteró el candidato.

Llamado al resto de la Corte

También le mandó un mensaje al resto de los magistrados de la Corte: no permitan que tres magistradas del PRD jueguen con la democracia y estremecer hasta derrumbar los cimientos sobre los cuales descansan las instituciones de un país...sé que muchos no están de acuerdo con las graves transgresiones al sistema procesal, y menos con fines políticos.

Le están quitando a los panameños el sagrado derecho de decidir su futuro. Si lo permiten, abren una puerta muy peligrosa hacia lo impredecible. Los recursos están en el pleno. No dejen que 3 magistradas del PRD cometan semejante atrocidad jurídica. Están a tiempo de enderezar este atentado contra eso que ustedes están llamados constitucionalmente a proteger.

Llamado al pueblo

Ricardo Martinelli hizo un llamado al pueblo a que lo ayuden a pelear, no me abandones, si algo me pasa y logran meterme preso, matarme o inhabilitarme aquí está José Raúl Mulino a quien le heredo mi caudal político y junto a él, los dos gobernaremos por ustedes y para ustedes.

Apoyo total a Mulino

Le tengo malas noticias a esos bultos: no se vistan que no van. Si me logran inhabilitar, mi apoyo total es para José Raúl Mulino, es el único preparado para asumir este gran reto. Él lo va hacer igualito que yo, y cuida'o mejor. Con José Raúl habrá más dinero y más prosperidad para los panameños.

A José Raúl y a mí nos tocará enfrentar las tareas más duras que estos dos gobiernos “chifearon” cobardemente. "Vamos a arreglar el problema del Canal de Panamá y de la Caja del Seguro Social.

Nuestro próximo gobierno ganara con amplia mayoría, con un claro mandato popular para traer una nueva revolución de prosperidad con el tren Panamá - David y la frontera, la Ciudad Universitaria, cinco hospitales oncológicos a nivel nacional, el teleférico de San Miguelito, resolver el problema del agua potable que no llega y generar empleos.

No perdamos la esperanza, no desmayemos. Un par de magistrados no pueden más que la voluntad de cientos de miles de panameños que quieren que el cambio vuelva, en un caso que fabricaron y que soy inocente...hagan sentir su voz, concluyó "RM".

Mulino: amistad a toda prueba

Candidato a vicepresidente de la República por la Alianza para Salvar a Panamá (Realizando Metas - Alianza) realizó ayer la amistad inquebrantable que lo une con Ricardo Martinelli, que se ha mantenido a pesar de la persecución de dos gobiernos.

"Con la fuerza de ese tren David-Panamá que prometiste y que ningún panameño duda que lo construiremos, el país quedará conectado e integrado, uniendo sus polos de desarrollo en función del objetivo principal que venimos a realizar: de devolverle la esperanza y la dignidad a un pueblo que lo que único que pide es la oportunidad para trabajar por lo suyo, porque al panameño le gusta tener su plata en el bolsillo, producto de su esfuerzo y trabajo, algo que vale recordar, que solo tu y NUESTRO GOBIERNO le dieron a este país", enfatizó.

¡Funeraaal para el PRD!

El presidente del partido Alianza, José Muñoz dijo ayer que ni el dictador Manuel Antonio Noriega se atrevió a impedir que Guillermo Endara fuera candidato en 1989, como ahora pretende el gobierno de Cortizo-Carrizo "sacar de la papeleta" a Ricardo Martinelli.

Muñoz recordó que Guillermo Endara ganó con 70% de los votos y ahogó al PRD....ahora no lo vamos a ahogar...los vamos a enterrar y el 5 de mayo será su funeral, añadió el político, al tiempo que por las bocinas del evento se escuchaba el grito de "Funeral" del recordado tema del mismo nombre que en el 2007 popularizó el recordado reguesero "Danger Man".

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio