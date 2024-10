Martinelli reflexiona sobre la traición

El exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli -desde su asilo en la embajada de Nicaragua- reflexionó en la red social "X"- sobre la traición y la miseria humana.

"En la vida el ser humano no ha vivido si no alcanza el clímax al conocer la verdadera miseria humana, reflejada en actuaciones de familiares, amigos, conocidos, socios, allegados o copartidarios, etc., quienes piensan en X momento como si fuera el apocalíptico final del individuo, al ellos creer erróneamente que éste, ya huele a cloroformo, sin saber que en la vida política y empresarial panameña lo que abundan son los Lázaro que resucitan al tercer día", señala "El Loco".

Martinelli destaca que los olvidadizos y oportunistas, creen que la bonanza de ellos nunca acabará. Así es el ser humano y hay que perdonarlo, al ver que no valoriza lo que tiene y al final se cambia siempre al mejor postor de turno.

El exgobernante destaca que ha aprendido, que no hay nada estático, ni mucho menos permanente que dure años en Panamá. Jamás se puede claudicar y siempre hay que seguir luchando.

