Martinelli vaticina "desbancada histórica" en la política

El ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha vuelto a utilizar sus redes sociales para dirigirse a sus seguidores, esta vez compartiendo reflexiones sobre el estado actual del país y su propia experiencia durante un periodo de "sabático".

Martinelli expresó su preocupación por el rumbo que llevaba Panamá, atribuyendo los cambios a lo que describe como "abuso y permisividad de la sociedad". Criticó duramente a ciertos funcionarios corruptos, a quienes acusa de manipular leyes en su beneficio personal, y mencionó el uso de fondos estatales para comprar lealtades y nombramientos, lo que según él ha llevado a una lealtad política "inexistente".



Según Martinelli: "Panamá ha cambiado tanto producto del abuso y permisividad de la sociedad. Lo malo es que algunos aún no han realizado la lección y el golpe sufrido producto del abuso y arbitrariedades cometidas por leyes hechas a la medida por funcionarios corruptos y caducos que ven solo el uso personal y no el colectivo, siempre usando la justicia para amedrentar opositores."

El ex presidente vaticinó una "desbancada histórica" en la política panameña, destacando el surgimiento de nuevas fuerzas políticas como Realizando Metas, el Movimiento Otro Camino y un grupo independiente disfuncional, que considera esencial para mantener el equilibrio democrático. Martinelli instó a comprender las lecciones de la reciente contienda electoral y abogó por un claro mandato a favor del pueblo.

En otro post, Martinelli compartió su experiencia durante su período de "sabático", mostrando una actitud positiva hacia su situación actual. Agradeció a sus "haters" y adversarios políticos por impulsarlo a convertirse en un "mejor ser humano" y por permitirle reformular la vida política del país. Desde su retiro temporal, afirmó haber encontrado paz mental y fuerza interior, mientras sigue comprometido con el cambio y el progreso de Panamá.

Dijo que: "No se si agradecer a mis perseguidores políticos que a punta de violaciones al debido proceso y latigazos mediáticos me han hecho un mejor ser humano, realizado y más fuerte, pues desde una hamaca nicaragüense con un viejo iPhone he podido traspasar un caudal político y reformular la vida política del país, al acabar con los “carcamanes prehistóricos” de la política local y dar paso a otros que de seguro juntos cambiaremos Panamá. Gracias a mis adorados haters sin ustedes esto no sería posible."

