Más 30 docentes serán imputados por falsificación de diplomas

Panamá- Más de 30 docentes investigados por la falsificación de documentos para obtener mejores puntajes en concursos de vacantes del Ministerio de Educación, podrían ser imputados próximamente.

La ministra de Educación, Maruja de Villalobos, adelantó que en proceso de investigación por parte del Ministerio Público han aportado algunas pruebas y contestando cuestionarios.

Publicidad



Indicó que las investigaciones no solo incluyen la dirección regional de San Miguelito, donde se detectó las irregularidades en los diplomas, sino las de todo el país.

Es posible que haya funcionarios del Meduca en esta red de falsificación de diplomas y no podemos mantenerlos dentro de la institución.



Meduca presenta denuncia



Tras detectar la presunta falsificación de casi 40 diplomas de universidades presentados para obtener mayor puntaje en el concurso de vacantes para nombramientos de docentes en la Dirección Regional de Educación de San Miguelito, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, en diciembre 2021.

El director de Asesoría Legal del Ministerio de Educación (Meduca), Jorge Chang, fue el que presentó la denuncia ante la sede del Ministerio Público de San Miguelito.



Chang explicó que si a los docentes que están en el concurso, y no son del sistema, se les comprueba falsedad en los certificados o diplomas, se les retiraría y se les denunciaría penalmente.

También dijo que a los educadores que son del sistema y se les pruebe que introdujeron diplomas supuestamente alterados, se les retiraría, no se les valorarán los documentos y se les abrirá un proceso disciplinario para destituirlos.

De la Subdirección General de Educación se anunció que las pesquisas continúan y se notificó de la probabilidad de estas irregularidades a las otras 15 direcciones regionales, para estar pendientes y establecer el alcance de las anomalías.

Algunas de las presuntas falsedades halladas por el Meduca fueron las firmas de rectores, falta de códigos de barra (seguridad) y sellos en diplomas de licenciaturas, maestrías y postgrados.