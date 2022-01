MATAN A 2 EN COLÓN EN MENOS DE 5 HORAS

Dos asesinatos se dieron en menos de 5 horas en Colón. El primero ocurrió la noche del jueves entre las calles 7 y 8 avenidas del Frente, cuando Ismael Israel Amstrong González, de 20 años, se encontraba jugando "PlayStation" junto a otro amigo identificado como Ángel y fueron sorprendidos por dos pistoleros encapuchados, que realizaron las detonaciones y escaparon en un taxi

Ismael, quien no mantiene antecedentes penales, murió en el sitio con un tiro en la nuca y su cuerpo quedó frente a la casa, mientras que Ángel, recibió disparos en la pierna y fue trasladado hasta un centro médico, en ambulancia.

No habían pasado ni 5 horas, cuando Martín Aguilar, de 22 años, fue acribillado en las multifamiliares del Bambú Lane, en la calle 15, avenida Bolívar. Los tiros sonaron a eso de las 3:00 a.m. pero no fue hasta las 5:00 a.m. que se descubrió el cuerpo tirado en la calle.

La víctima presentaba heridas por arma de fuego en la cabeza y según la Policía Nacional, no mantiene prontuario.