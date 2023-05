Mayer Mizrachi denuncia 'doble enjuiciamiento'

El empresario Mayer Mizrachi manifestó este martes que la solicitud de apertura del juicio oral por el delito de blanqueo de capitales en su contra es "un doble enjuiciamiento".

De acuerdo con Mizrachi, ya demostró que no hubo peculado al respecto.

Publicidad

"Vinieron a pedir llamamiento a juicio. Están locos porque el delito precedente es inexistente", comentó.

El influencer recalcó que años atrás, un tribunal superior declaró el presunto peculado como nulo.

Mizrachi expuso que su expectativa es que la juez actúe en derecho frente a las múltiples pruebas.

"No solo no existe el delito, sino que hemos comprobado con pruebas periciales e informes de medicatura forense que no hay caso y que no existió el lavado", comentó.

Para Mizrachi esto es una persecución que busca crear una cortina de humo para desviar la atención de los temas importantes.

"He enfrentado el proceso, he demostrado mi inocencia y estoy aquí con lo mismo", añadió.

El lunes, la Fiscalía Séptima Anticorrupción insistió en solicitar al Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, la apertura de juicio oral en contra de 5 personas, entre estas Mizrachi y un exfuncionario, en perjuicio de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), del periodo 2009-2014.

A la empresa Innovative Venture, S.A., propiedad de Mayer Mizrachi, se le acusa de haber cobrado por la instalación de una plataforma de mensajería de texto llamada Criptext, que sería utilizada por los estamentos de seguridad, Ministerio Público, Ministerio de Seguridad, Ministerio de la Presidencia y la Policía Nacional, lo que habría provocado una lesión de $.204,920.33.

La investigación en contra de Mizrachi ha continuado, pese a que en diferentes ocasiones él ha demostrado que la plataforma fue instalada y utilizada en los dispositivos puestos a disposición de las diferentes entidades estatales para las cuales fue contratada, aunque no aprovechada a su máxima capacidad.

En tanto a Eduardo Enrique Jaén Limnio, exadministrador de la AIG, a su esposa y a los dos hijos de la pareja, se les acusa de haber recibido dineros cobrados por Mizrachi por la instalación de la herramienta tecnológica, a través de traspasos a cuentas bancarias y sociedades anónimas.

Ya en el año 2018, el Tribunal de Cuentas determinó que no existía lesión patrimonial y anunció el cierre de la investigación en contra del empresario Mayer Mizrachi, creador de la plataforma de comunicaciones encriptadas Criptext.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ