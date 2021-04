Mayoría de panameños estima que el 2020 fue año perdido en materia de enseñanza

Leopoldo Neira, de Ditcher & Neira, dijo que una encuesta reveló que el 81% de los panameños estima que los estudiantes aprendieron menos o mucho menos durante las clases virtuales durante la pandemia del Covid-19.

Neira reveló que el 8% estimó que aprendieron mucho más o menos y 11% que aprendieron igual.

El directivo de la casa encuestadora recordó que el mandatario Laurentino Cortizo se montó en una campaña en la cual mencionaron que la educación iba hacer una estrella y justamente llega la pandemia y obviamente salen a relucir las falencias con las pruebas PISA.

Estos resultados, según explica Neira, indican que el país no estaba lo suficientemente conectado y no lo sigue estando, para tener una educación de primer nivel, ya que se requiere que haya una serie de circunstancias que vaya más allá de un celular.

“Tres niños con un celular no pueden recibir clases, un celular que la madre muchas veces tiene que estar pagando y obviamente que la infraestructura completa de la educación no solamente es de carácter de internet, sino los profesores no estaban preparados para dictar cursos a través de la internet, no había suficiente currículo ya habilitados para tal fin y los estudiantes mucho menos estaban preparados para recibir clases a través de la internet”,añadió Neira.

Para Leopoldo Neira, la percepción de la población, es que el año pasado fue un año perdido a nivel de escolaridad y enseñanza.

Sin embargo, reconoció que ir a clases para la gran cantidad de familias que no están vacunadas, es un riesgo.