Migrantes venezolanos varados en Panamá piden vuelo humanitario

Migrantes venezolanos siguen llegando diariamente a la terminal transporte de Albrook, corregimiento de Ancón.

Muchos han hecho de todo para salir de su país natal , pero no saben qué hacer tras las medidas impuestas por Estados Unidos que, desde el 12 de octubre, no aceptan a migrantes venezolanos que ingresen por Darién y por la frontera mexicana.



Luis Rodríguez, migrante venezolano, dijo que un grupo de compatriotas han desistido de continuar el trayecto hacia los Estados Unidos y están a la espera de la solicitud presentada a las autoridades de la Embajada de Venezuela en Panamá, con fin de que gestionen un vuelo humanitario para retornar a suelo patrio. El boleto aéreo tiene un costo de $280.



Rodríguez detalló que él se regresó desde Guatemala hasta la terminal de transporte de Panamá con la esperanza de regresar a su país natal.



Indicó que han pasado muchas dificultades en su recorrido y no tienen dinero, por lo que muchos han optado por mantenerse y dormir en la terminal.



En tanto, el Servicio Nacional de Migración en coordinación personal de la Terminal de Transporte de Albrook están ofreciendo albergue a los migrantes hasta que se defina su situación migratoria.



El departamento de operaciones de la Terminal de Albrook informó que reciben diariamente unos 300 migrantes, principalmente venezolanos.



Mientras que la Asociación de Residentes y Naturalizados (Arena) reveló que a sus oficinas están llegando venezolanos que no cuentan con pasaportes y que no tienen donde quedarse y no pueden comprar boleto aéreo para retornar.



La cifra de migrantes que han ingresado por la selva del Darién ya supera los 200 mil este año, reveló la Defensoría del Pueblo.

