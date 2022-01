Minsa le cae a balnearios repletos; sanciones alcanzarían los $5 mil

Los balnearios de Cabobré y el Oasis en Panamá Este fueron desalojados durante una actividad a la que habían asistidos más de 5 mil personas, según el Ministerio de Salud (Minsa).

Personal de la regional este encontró múltiples faltas a los decretos establecidos y las normas de bioseguridad, entre ellas, no se portar mascarillas, no respetar burbujas ni el distanciamiento físico:

De acuerdo al Minsa procedieron a suspender la actividad con el apoyo de unidades de la Policía Nacional, ya que los organizadores no contaban con los permisos correspondientes referentes a la actividad.

"Toda actividad a realizar debe contar con permiso del Ministerio de Salud, para evitar este tipo de incidentes que causan malestar a los participantes y es responsabilidad de los organizadores, ante lo cual se procedió a clausurar la actividad".

Los organizadores fueron citados a la sede regional y se considera la posibilidad de multas de hasta de B/ 5,000 y cierre temporal de los establecimientos, ya que son reincidentes en cuanto las faltas durante este periodo de pandemia.

Las recomendaciones por parte del director de la región de Salud de Panamá Este, Carlos Batista es seguir las medidas de bioseguridad que se anuncian para cortar la transmisión del virus, ya que la pandemia no ha terminado y depende del comportamiento de cada uno, ya que los casos de Covid-19 por la variante Ómicron están aumentando rápidamente.