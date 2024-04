Molino Mola: candidatura de Mulino no viola la Constitución Nacional

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, reiteró ayer que la candidatura presidencial del favorito en todas las encuestas: José Raúl Mulino, es constitucional.

Para Molino Mola, el Tribunal Electoral actuó correctamente, al reconocer su candidatura de Mulino por los partidos Realizando Metas y Alianza.

"La candidatura de Mulino es constitucional", repitió Molino Mola. La Carta Magna establece claramente los requisitos para ser candidato a Presidente: ser ciudadano panameño, tener más de 35 años, no haber sido condenado por delito doloso, no se va a reelegir. Mulino no tiene ninguna de las condiciones que impiden que una persona pueda ser candidato", dijo el catedrático.

En el programa Debate Abierto, Edgardo Molino Mola recordó el caso de la diputada Mayín Correa, quien participó en los pasados comicios y ganó, luego de que el candidato principal, Ricardo Martinelli, fuera inhabilitado.

Y es que el artículo 147 de la Carta Magna establece que cada diputado tendrá un suplente y Mayín Correa lo era ce Martinelli, cuando 10 días de los comicios de mayo del 2019, el Tribunal Electoral decidió que Martinelli no podía correr como alcalde y como diputado por los partidos Alianza y Cambio Democrático.

Igual situación se dio con la candidatura de la alcaldía de Panamá, cuando el vicealcalde Sergio "Chello" Gálvez tuvo que correr como titular luego que al principal Martinelli, el Tribunal Electoral se lo impidió. El artículo 241 de la Constitución establece que cada alcalde tendría un vicealcalde.

El exmagistrado Molino Mola recordó que la principal función de un vicepresidente es reemplazar al presidente en sus faltas absolutas. Las funciones que tiene son inocuas, es una llanta de repuesto que gana 6,000 dólares al mes", precisó.

A su criterio este salario es un dinero que se paga innecesariamente y solo debería desembolsarse cuando se reemplaza al presidente.

También advirtió que el sustentar que se necesita un vicepresidente para participar en las elecciones es un arma de doble filo debido a que un vicepresidente puede afectar la candidatura principal, si decide renunciar.

"Si soy candidato a vicepresidente y renuncio, te jodiste porque como necesitas dos para ser candidato", puntualizó.

Para Molino Mola, el problema que hay se debe a un vacío legal en el Código Electoral y no en la Constitución.

El Dr. Edgardo Molino Mola obtuvo su título en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, en el año 1963, ocupando el Primer Puesto de su clase; posteriormente, en 1965 alcanzó el título de Doctor en Derecho por la Universidad Central de Madrid, en grado de Cum Laude.

Fue Catedrático Universitario desde 1971, alcanzando el cargo de Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá.

Desde 1990 hasta el año 2000 fue designado para el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Fue designado como Miembro principal de la Comisión Especial de Reformas a la Constitución en el año 2012 y fue elegido Presidente de la Comisión Codificadora del anteproyecto del Código Procesal Constitucional en el año 2016.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio