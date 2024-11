¡Morboso y sordo!

La ministra de Educación, Lucy Molinar tácitamente, tildó de sordo y morboso al diputado Betserai Richards, por su cuestionamiento en el tema de la compra de 654 mil laptops para estudiantes y docentes por $235 millones, en una operación en la que alega que el Estado se ahorraría $176.1 millones.

El tete a tete se dio ayer en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a donde Molinar acudió para sustentar traslados de partidas por $49.2 millones destinados para la adquisición de laptops, construcción y reparación de escuelas en diversas provincias del país, y otros.

El diputado de Vamos preguntaba y repreguntaba por la compra de esas laptops a una fundación en vez de hacerlo de manera directa a fabricantes y Molinar alegó que éste había hecho insinuaciones morbosas... que me prueben que me he tomado un dólar no $100... un dólar... usted ha dicho que ese contrato es dudoso.

Lucy Molinar alegó que han explicado como 14 veces esa adquisición, pero no hay oídos para eso... por lo que me declaro incapaz de explicarle una cosa que para nosotros es un orgullo como es conseguir equipos con precios que le convienen al Estado.

Betserai Richards alegó que en el sistema educativo hay funcionarios que toman decisiones caprichosas y aprueban convenios como la compra de laptops, sin la aprobación previa del Consejo de Gabinete. Usted lo toma a lo personal, le dijo el diputado a la ministra.

La titular de Educación afirmó que si se licitaba esa compra con los precios de los distribuidores locales, habrían costado $176 millones más. Las laptops para docentes se están comprando en $475 cada uno y las de los estudiantes en $349, pero acá nos las ofrecían en $1,200 la de los profesores y $795 para los escolares.

Además, reveló que el internet se pretendía que se pagará a $360 cuando en una casa vale $36. En Panamá se paga el internet escolar más caro del mundo y eso no tiene a nadie escandalizado ni chillando, cuestionó.

