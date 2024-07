Mossack: 'La sentencia no me da felicidad, pero sí satisfacción'

Tras la sentencia absolutoria a los 28 imputados por el caso de "Panama Papers", el abogado Jürguen Mossack, socio de Mossack Fonseca, rindió declaraciones hoy en conferencia de prensa, y dijo que con la decisión se puso fin a una pesadilla.

"Muchos sufrieron quebrantos de salud y una de esas personas murió, mi socio y amigo Ramón Fonseca Mora", señaló Mossack, con la voz cortada y con mucho sentimiento al recordar a su amigo Ramón.

En la mesa principal, se observaba una fotografía de Fonseca Mora, quien murió el 8 de mayo del 2024, antes de que se diera el fallo absolutorio.

Por otro lado, Jürguen comentó que no puede alegrarse de la sentencia: "La sentencia no me da felicidad, pero sí satisfacción porque está bien razonada y redactada, me sentí orgulloso".

"Nosotros nos despertamos de una pesadilla, que duró ocho años y que empezó con una imputación contra un gran número de personas, acusación que nunca debió haberse dado, pero por las razones que sean se dio y ocurrieron una serie de hechos y una travesía larga, que recién nos despertamos", manifestó Mossack.

Añadió: "Cuando uno se despierta de una pesadilla no se despierta feliz, se despierta con lo que pasó en el sueño. Uno recuerda todas las cosas que pasaron en el sueño y lo que ha pasado con nosotros ha sido largo y doloroso".

Además, comentó que durante este viacrucis sufrieron un gran número de personas, en su mayoría algunos colaboradores, quienes no solo se quedaron sin plaza, sino que sufrieron al no poder encontrar otros (trabajos) por el hecho de haber pertenecido a la firma".

Al ser consultado sobre si tomarán acciones legales, destacó que no descartan, pero que no es el momento para pensar en ello.

Por su parte, sus abogados defensores hablaron un poco del proceso y de la tarea que tuvieron que pasar en todos estos años, incluso tuvieron que ir al extranjero en busca de pruebas para demostrar que no había causa.

"Yo les decía no se preocupen ustedes van a salir de eso, porque aquí no hay ningún tipo de blanqueo de capitales, pues me tomó ocho años poder demostrar que efectivamente aquí no había ningún blanqueo de capitales...", manifestó Guillermina McDonald, apoderada judicial.

Por su parte, Raquel Fonseca, hija de Ramón Fonseca, muy conmovida por la situación, pero con palabras muy firmes dijo que este caso no se debe repetir.

"Ninguna familia más debe pasar por la pesadilla que nosotros, los colaboradores de Mossack Fonseca, hemos pasado por estos ocho años. A pesar de que nos estamos despertando a una nueva realidad, las heridas nunca van a sanar. El costo de la inocencia fue la paz de cientos de familia y la vida de mi padre (Ramón Fonseca), un gran hombre, abuelo, amigo y socio, nuevamente ninguna familia más", sentenció.

