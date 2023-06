Mossack y Fonseca se declaran inocentes en caso "Lava Jato"

Panamá- Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, socios fundadores del desaparecido bufete epicentro del escándalo de los Papeles de Panamá, se declararon este lunes inocentes del delito de blanqueo de capitales en el inicio del juicio por el caso "Lava Jato", por el que se enfrentan a una pena de al menos 5 años de prisión.

Ambos forman parte de los 32 acusados por presunto lavado de dinero, que de acuerdo con el artículo 254 del Código Penal de Panamá se castiga con entre 5 y 12 años de prisión, más agravantes.

La investigación por este caso comenzó en el 2016 "por hechos noticiosos relacionados con la operación 'Lava Jato' en Brasil, que vinculaba presuntamente a una oficina de abogados en Panamá dedicada a la creación de sociedades anónimas", como recordó el Órgano Judicial.

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada sostiene que la firma Mossack Fonseca supuestamente "daba estructuras jurídicas-financieras para el ocultamiento de dinero procedentes de actividades ilícitas" vinculadas a "Lava Jato" en Brasil.

"No señora juez, inocente", respondió Mossack, en la sala de audiencias del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales en Ciudad de Panamá, cuando la jueza Baloísa Marquínez le preguntó sobre los cargos en su contra.

Fonseca, quien participó de manera virtual en la audiencia, dijo ante la misma pregunta que "por supuesto que no" es culpable, y añadió que, además, consideraba una "decisión ridícula" que se le haya llamado a juicio por una apelación después de que la propia jueza Marquínez sobreseyó a todos los imputados en esta causa.

"Tenemos una carta del juez del 'Lava Jato' en Brasil que dice que ni siquiera fuimos nombrados en ese juicio", dijo Fonseca a EFE.

EL SOBRESEIMIENTO Y SU MODIFICACIÓN

En junio de 2022, Marquínez, entonces como titular del Juzgado Tercero Liquidador, dictó el "sobreseimiento provisional a favor de 39 personas, y un sobreseimiento definitivo para otra" por el caso "Lava Jato".

Argumentó, entre otros, que la investigación "no demostró qué cuentas fueron creadas en Panamá con la finalidad de ocultar dinero de procedencia ilícita, ni los montos de los dineros ingresados provenientes de sociedades offshore" o extraterritoriales.

Pero en octubre pasado, un tribunal superior modificó el fallo de sobreseimiento y abrió causa criminal contra 32 personas en respuesta a una apelación del Ministerio Público (MP, Fiscalía).

"No hay ningún delito precedente ni de ninguna otra forma. Todo esto comenzó en un momento por razones que no son jurídicas y eso se va a demostrar. Se piensa que las razones son de orden político, que no tienen que ver conmigo sino con otros implicados", dijo este lunes Mossack a los periodistas.

Todos los imputados en esta causa se declararon inocentes y sus defensores apelaron a los argumentos de la resolución judicial que en primera instancia ordenó el sobreseimiento.

LA FISCALÍA ANUNCIA TESTIGOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN

La Fiscal Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, aseguró a su llegada a la sede judicial que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) tiene los elementos para acreditar el delito de blanqueo de capitales.

"Tenemos la cantidad de elementos de convicción que fueron recabados en asistencia judicial internacional por parte de la República Federativa de Brasil, testigos, acuerdos de colaboración, documentación bancaria, que vamos a poder verter en este acto de audiencia", dijo la fiscal Soto.

Agregó que en este juicio se van a destacar "los elementos" que la juez "no valoró" durante la audiencia preliminar y en la que Marquínez dictó el sobreseimiento.

Soto señaló que 7 de los 15 testigos que se presentarán durante el juicio, que está programado hasta el próximo 7 de julio, son aportados por la Fiscalía.

La investigación del caso "Lava Jato" en Panamá consta de 299 tomos. El juicio es transmitido en directo por el Órgano Judicial de Panamá a través de sus redes sociales.

