Mulino dispuesto a darle asilo a Nicolás Maduro

El presidente José Raúl Mulino dijo que Panamá ofrecería asilo temporal al mandatario Nicolás Maduro y a otros miembros de su clan, para ayudar a resolver la crisis en Venezuela.

Si esa es la cuota de aporte, de sacrificio que Panamá tiene que hacer, poniendo nuestro suelo para que este señor [Maduro] y su familia salgan de Venezuela, Panamá lo haría, siempre y cuando se garantice la seguridad para evitar cualquier eventualidad en Panamá, declaró Mulino en el programa Café CNN.

El gobernante reveló que ya ha transmitido esta posibilidad al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a través de la cancillería, dada la cercanía de Lula con Maduro.

Mulino explicó que Panamá podría servir como territorio “para hacer el puente” y facilitar la transición de salir de Venezuela hacia un tercer país. Sin embargo, reconoció que “no creo que se pueda quedar en Panamá”, ya que “me costaría muchísimo” justificarlo ante la población.

Además, recordó que no es la primera vez que Panamá asiste en una crisis de esta naturaleza, mencionando los casos del general haitiano Raoul Cédras y del exmandatario guatemalteco Jorge Serrano Elías.

José Raúl Mulino alegó que no está promoviendo estas gestiones “para ganar puntos o méritos”, sino por una razón histórica, señalando que la situación actual en Venezuela es similar a lo que vivió Panamá en 1989.

El jefe del Ejecutivo también afirmó que Panamá no respaldaría una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

Hay muchas similitudes con la de Noriega, porque dictador es dictador, pero donde no hay similitud es en la realidad geopolítica de Panamá y la invasión estadounidense en 1989, explicó el mandatario.

Venezuela no tiene una zona del canal, no tiene un canal, no tiene un tratado de neutralidad con Estados Unidos, por ello no sería viable una intervención militar y por el lado de la intervención militar, no es por donde Panamá gestiona una solución a la crisis, añadió.

El presidente expresó su temor a un aumento de migrantes venezolanos que son el 66% que ingresa por Darién y reveló que esa situación se la recordó el expresidente colombiano Iván Duque, quien le relató que de un día para otro le cayeron un millón de venezolanos.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio