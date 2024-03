Mulino evalúa no acudir al próximo debate

José Raúl Mulino evalúa no asistir al segundo debate presidencial previsto para mañana en el complejo deportivo La Basita, en la ciudad de David, Chiriquí, evento al que no ha sido invitado.

“No he sido invitado y la verdad es que lo estoy considerando muy seriamente para no ir; lo digo desde ya, para que no se sorprenda nadie”, dijo el candidato presidencial en TVN.

Mulino aclaró que está preparado para un debate presidencial, pero después de lo que ocurrió en el primero, efectuado hace dos semanas, evalúa si es conveniente participar.

“El tema es qué hacer o participar en una chabacanería como la que ya vimos. Los problemas del pueblo panameño son tan graves que uno no está para llegar como candidato presidencial a sacarse trapos sucios”, planteó el abanderado de Realizando Metas (RM) y Alianza.

Recordó que ese podio que posiblemente esté vacío el próximo miércoles es de Ricardo Martinelli, quien fue inhabilitado la semana pasada como candidato presidencial por el Tribunal Electoral (TE).

“Ese es el podio de Martinelli, que no le permitieron asistir”, dijo Mulino.

Cuando se desarrolló el primer debate presidencial, el 26 de febrero, Ricardo Martinelli todavía era candidato por la Alianza para Salvar a Panamá, sin embargo no acudió al estar asilado en la embajada de Nicaragua.

El Tribunal Electoral inicialmente había aprobado que Mulino ocupara su lugar, pero después cambió su posición cediendo a las pretensiones de quienes consideraban que no era procedente su participación.

El segundo debate que organiza el Tribunal Electoral se realizará bajo una metodología distinta, con un público de 60 jóvenes entre 18 y 35 años, quienes serán los que efectuarán las preguntas a los candidatos presidenciales.

