Navas advierte sobre los Judas y el periodismo de odio y miedo

"Lo que a nosotros nos interesa en estos instantes es que no sucumba la convivencia entre los panameños. Y todos los panameños no somos homogéneos, no todos queremos a nuestra Patria. Hay quienes están como Judas, vendiendo a nuestra patria", dijo Navas.