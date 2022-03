Niña violada da a luz un varoncito, confirma director de hospital

Panamá- El director de Hospital del Niño, Dr. Paul Gallardo, confirmó que la niña de 8 años que fue ultrajada y embarazada por un familiar cercano dio a luz un varoncito hoy, miércoles, tras una cirugía de cesárea en el Hospital Santo Tomás.

Gallardo dijo que efectivamente la madre-niña se encuentra hospitaliza sin mayores complicaciones y que su hijo pesó 1950 gramos con 33 semanas de gestación.



El director del Hospital del Niño dijo que el bebé se encuentra en monitoreo en sala de cuidados intensivos, pero con la edad de gestación y peso que tiene no debe tener ninguna dificultad durante su desarrollo.



En tanto, el Dr. Gallardo, con especialidad en Pediatría, dijo que la menor siempre mantuvo los cuidados y controles médicos por los especialistas de los hospitales Santo Tomás y El Niño, para que el nacimiento fuera a través de una cesárea.



Violador cercano a la familia



En tanto, el depravado que violó y embarazó a la de 8 años en Guna, es cercano a la familia de la víctima, permanece preso desde el 29 de diciembre y puede enfrentar hasta 24 años de prisión.

El caso fue denunciado por un familiar el 22 de diciembre,cuando la niña presentaba 21 semanas de embarazo (5 meses y una semana). La Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) determinó que la pequeña fue víctima de la agresión dentro de su propio hogar por parte de un pariente.

El caso se dio en Pedregal. El sospechoso fue llevado a audiencia el 29 de diciembre y permanece detenido desde entonces.