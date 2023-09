"Nito": quiero reunión a 4 ojos con Petro

El presidente Laurentino Cortizo dijo que las medidas anunciadas sobre la migración irregular buscan que se aplique un flujo ordenado y seguro y confirmó que tendrá un encuentro bilateral con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, cuando coincidan el 18 ó 19 de septiembre en la Asamblea General de la ONU.

Tengo programado viajar la madrugada del día que me toca el discurso en la ONU, y es muy probable que vaya y regrese el mismo día. Con el presidente Petro tendremos una bilateral a cuatro ojos...una reunión con un país como Colombia, vecino y hermano, añadió Cortizo.

Publicidad

El gobernante expresó que obviamente uno de los temas será el migratorio, pero habrá otros más. “Estoy seguro que será una conversación franca y de buenos vecinos”.

El mandatario brindó estas declaraciones en el conversatorio con medios de comunicación, en Mariato, provincia de Veraguas, donde se realizó una Gira de Trabajo Comunitario.

En cuanto a las movilizaciones y protestas en los últimos días por la discusión en primer debate del contrato minero, Cortizo manifestó que el trabajo que se realiza en la comisión de Comercio de la Asamblea Nacional es un proceso normal.

Falta la visita in situ, además de la elaboración de un informe de la Comisión de Comercio sobre el trabajo que se ha hecho. Estoy esperando el resultado de esa consulta. El perfil de mi gobierno es el de un gobierno que escucha, que cree en la democracia como el mejor sistema y que escucha. Esto no es monarquía, ni dictadura, esto es una democracia, y yo he sido respetuoso de la institucionalidad, sostuvo Cortizo.

“Estoy a la espera del resultado de esa consulta, porque al final no descartamos ningún mecanismo, hay que escuchar a la gente”, manifestó el mandatario.

Contenido Premium: 0