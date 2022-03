"Nito": respeto fallo del TE sobre RM

El mandatario de Panamá, Laurentino Cortizo dijo que respeta la decisión del Tribunal Electoral, de mantener el fuero electoral penal y reconocer el Principio de Especialidad al expresidente Ricardo Martinelli.

“En ese tema yo soy y he sido muy respetuoso de las instituciones. He leído entendido y leído que algunos están a favor y otros están en contra, pero yo estoy a favor de las instituciones democráticas del país, lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciéndola”, indicó Cortizo, tras ejercer el sufragio en las elecciones de delegados del PRD.

Cuando se le cuestionó si el fallo era un supuesto blindaje en favor de Martinelli, el gobernante dijo que no puede “entrar a calificar si es o no un blindaje. Al final es una decisión que tomó el Tribunal Electoral y yo la respeto. El fortalecimiento de nuestras instituciones es un proceso, no solamente de esta administración, sino de las que vienen”, añadió.

“Este es el sistema que tenemos, no es perfecto, pero es el mejor”, exclamó el jefe del Ejecutivo.

Anuncia apoyo a Gaby Carrizo

En otro aspecto, Cortizo aseguró que apoyará al vicepresidente José Gabriel Carrizo, en caso que se postule a la secretaría general del PRD.

Esto es paso a paso. El primer paso es la elección de delegados, el segundo paso es el 15 de mayo. Si José Gabriel Carrizo decide participar como candidato a la secretaría general del PRD yo lo voy a apoyar”, indicó el presidente de la República.

Cortizo votó en la mesa 835 del colegio José Antonio Remón Cantera, en Paitilla, acompañado de Carlos Pérez Herrera, José Gabriel Montenegro y varios copartidarios del colectivo político.

En tanto, el vicepresidente Carrizo llegó a las 11:30 a.m. de ayer a las instalaciones del Centro de Educación Básico General Clelia F. De Martínez de Penonomé para ejercer el voto en la mesa 161.

Luego Carrizo se trasladó a Chiriquí, donde envió un mensaje de optimismo y confianza a los miembros del PRD.

