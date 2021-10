"Nito" vetó y Asamblea acogió

El Ejecutivo sólo vetó la reforma que permitía una amnistía a las multas impuesta a los candidatos que no presentaron su informe de gastos de campaña en los pasados comicios, y ayer mismo la Comisión de Gobierno acogió la objeción y luego el pleno de la Asamblea Nacional lo aprobó en segundo debate.

El presidente Laurentino Cortizo vetó el artículo 227 de las reformas, toda vez que supera la competencia del Órgano Legislativo para decretar amnistía y porque debilita el ordenamiento jurídico electoral.

Cortizo explicó que no podía objetar el tema de la adjudicación de curules en los circuitos plurinominales, porque no se modificó, sin embargo, hizo revelaciones interesantes.

Fórmula de la dictadura

El gobernante reveló que la fórmula que proponía el Tribunal Electoral fue la vigente para las elecciones de 1989, la última bajo el régimen del general Manuel Antonio Noriega.

La propuesta para el reparto de curules por residuo consistía restarle a la lista de candidatos de partidos e independientes, los votos utilizados para la adjudicación de curules por cociente o medio cociente y repartir una curul por partido o lista de independientes en orden descendente de votos, tal como se aplicó en 1989 y se descartó en la reforma de 1993.

Valdés y Márquez Amado, propusieron algo peor en 1993

En la reforma de 1993 cuando los magistrados eran Eduardo Valdés Escoffery, Guillermo Márquez Amado (excandidato vicepresidencial lombanista) y Dennis Allen (Panameñista), se modificó lo "concerniente al residuo, de forma que la competencia fuese entre los candidatos, independientemente de la lista de los partidos, y sin deducir alguna a éstos en función de los que hubiesen alcanzado representación. Se volvió a las fórmulas originales de la república, pero sin introducir un tope en la adjudicación de curules como existía en aquella época". Así lo resume el propio Eduardo Valdés en su libro Acontecer Electoral.

La redacción revela que ese método limitaba a todas luces la representación de las minorías que hoy se pregona y reclaman hasta los propios promotores de la propuesta de 1993.

Para el presidente Cortizo, el método vigente cumple con el respeto a la voluntad popular y reconocimiento proporcional de de las minorías en el reparto de curules, porque hoy se impide que los que que obtengan cociente opten por medio cociente y limita a una curul por residuo en cada lista.

El presidente cuestiona que la corporación electoral no mostró el mismo desacuerdo cuando se aprobaron las modificaciones de 1993 con las cuales se celebraron elecciones subsiguientes.

En otro aspecto, Cortizo alega que el proyecto de reformas electorales aprobado por la Asamblea Nacional, se constata que se aprobó en muy alto porcentaje lo propuesto por el Tribunal Electoral

Respecto a la paridad de género en las postulaciones, señaló que el proyecto de reformas electorales incluyó una propuesta para modificar las normas que tienden a lograr la paridad en las postulaciones a los cargos de elección, no obstante lo aprobado mantiene una disposición similar a la vigente que regula la materia, la cual permite a la Secretaría de la Mujer de cada organización política, sea la instancia que vele por el cumplimiento de la paridad de género en cada postulación.

En cuanto a la distribución del financiamiento público consideró que el 7% aprobado por la Asamblea para los candidatos independientes representa un incremento del 100% en comparación con lo establecido en la ley vigente y resulta un avance más importante que el logrado en 2017.

"Si bien, el proyecto de Ley 544 presenta importantes avances en materia electoral, producto del consenso, el diálogo constructivo y el entendimiento social, no es menos cierto que la naturaleza de la materia que desarrolla tiende a polarizar aspectos en los cuales es muy difícil que todos estemos cien por ciento de acuerdo. No obstante, debemos mantener el ánimo y la voluntad de empinarnos sobre nuestras diferencias y encontrar los denominadores comunes sobre los que podamos construir la sociedad de todos", manifestó Cortizo.

Votación en la Asamblea

En tanto, con 41 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley 544.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez calificó como un engaño a la ciudadanía y un franco irrespeto a la capacidad que tiene esta Asamblea de aprobar leyes de la Republica”

Señaló que en vez de haber vetado clara y precisamente lo que él considera no está de acuerdo, de cuatro páginas que tiene el veto, en tres páginas habla de temas que no veta, “el veto de hoy es el confesionario del presidente, dice lo que él piensa”.

El diputado panameñista Luis Ernesto Carles, indicó que por primera vez en su vida que ve un informe de veto tan escueto, tan pobre y tan corto, “el como presidente de la República tiene la facultad constitucional de determinar de manera categórica, porque no está de acuerdo, y yo en esta comisión he visto veto de hasta 20, a 30 página 2.

En tanto el diputado del PRD, Jairo “Bolota” Salazar cuestionó a los magistrados del Tribunal Electoral y los tildó de hipócritas y mentirosos, “estamos de acuerdo en cambiar ese residuo, ellos que no le mientan a la gente. Los magistrados son los que no querían, nosotros aquí le dijimos una buena fórmula, para eliminar el residuo.

“Al final en números reales iban a salir los más votados, pero no le convienen eso, ni a ellos ni a sus candidatos y siguen engañando a la gente con eso del residuo, esos magistrados son los que tiene la culpa, pero toda la culpa no las echan a nosotros y yo no voy a cargar con ese muerto, porque fueron esos magistrados hipócritas ahí sentados riéndose con nosotros, y ellos a sus espaldas conspiran contra nosotros, pura risita y risita, ellos son los sinvergüenzas”, cuestionó el diputado Salazar.

La diputada del PRD, Zulay Rodríguez cuestionó y dijo estar consternada porque solo se vetó un solo artículo, cuando se debió haber vetado más artículos.

Advirtió que va a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia, para demandar el tema de la paridad este artículo que establece la válvula de escape en el caso de la participación femenina.