¡No he operado a ningún gordo!

Con la partida circuital "no se ha operado ni se va a operar a ningún gordo", exclamó el mandatario José Raúl Mulino, agregando que se está ayudando a niños que tienen problemas de trasplante o de cáncer.

Mulino también mencionó que se han efectuado gastos para el mantenimiento, porque el "Salón de los Tamarindos y mi despacho están llenos de comején, hay filtraciones que afectan los frescos. Para retocarlos hay que traer a un experto certificado”, afirmó.

Fonda Presidencial

También destacó que con la partida se dotó a la Presidencia de cocinas ya que la existente "parecía una fonda, de verdad es un asco". Se renovaron muebles y camas, porque estaban muy deteriorados.

Además -dijo Mulino en su conferencia semanal- al Servicio de Protección Institucional (SPI) se le han comprado carros y motocicletas para que puedan patrullar el Casco Antiguo y la cinta costera.

Si Lucy dice que no sirve, no sirve

En otro aspecto, Mulino expresó que no es posible restringir el derecho al trabajo de los jubilados que continúan laborando en el gobierno, argumentando que "es un derecho constitucional", respaldado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

También expresó su apoyo a la decisión de la ministra de Educación, Lucy Molinar, de excluir a Panamá del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA).

“Yo apoyo lo que ella está diciendo. Ella es la técnica, yo no. Si ella dice que esa prueba no sirve, ¡no sirve!... no tengo por qué dudar de que no sea así’’, expresó.

Pago de becas y PASE-U

Sobre las becas, anunció que gracias a la contención de gastos burocráticos, el gobierno logró disponer de $85 millones para el pago del PASE-U y, posteriormente, las becas de concurso.

Las becas internacionales, otorgadas por mérito y que cumplen con los requisitos, han comenzado a regularizarse, garantizando a los beneficiarios que no tendrán que retornar al país. "Estén tranquilos, porque han empezado a saldarse", añadió.

No podemos salir del Parlacen

Respecto al tema de la presencia de Panamá en el Parlacen, el jefe del Ejecutivo aclaró que no tiene la facultad de sacar al país de ese organismo.

“En lo personal no le veo al Parlacen ninguna utilidad, pero tampoco puedo sacar al país del Parlacen, es una posición un poco contradictoria, pero no lo puedo sacar”, expresó.

Y el tren a Chiriquí

En cuanto al tren Panamá-Paso Canoas, anticipó que tendría un costo estimado de $4,500 millones.

"El tren va caminando bien a pesar de que a algunos no les guste, es un proceso largo armar la estructura económica y financiera que sostendrá el proyecto". El director del ferrocarril, Henry Faarup, estuvo tres semanas de viaje por Asía, Corea y Europa visitando empresas relacionadas con ferrocarriles en el mundo, que están interesadas en este proyecto en Panamá y estamos viendo el acceso financiero, señaló.

El gobernante manifestó que realizarán una actualización del mapeo de la ruta para identificar los vecinos de la ruta "porque van a tener que negociar la compra de algunos terrenos y propiedades a lo largo y ancho de esa ruta".

Adelantó que una opción es utilizar la línea de financiamiento que brindó el gobierno británico de 5,000 millones de libras esterlinas a proyectos, a cambio de que el 20% sea de productos ingleses.

Rumbo a París

Mulino también dijo que mañana estará viajando a París, Francia para atender una invitación del presidente francés Emmanuel Macron donde se verán para conversar sobre la relación bilateral con Francia, Europa y el tema de listas.

Los acompañarán el Canciller, Javier Martínez-ACHa, el Director General de Ingresos, Camilo Valdés, el nuevo Superintendente de Banco, Milton Ayón Wong, el doctor Miguel Antonio Bernal y el abogado Carlos Raúl Moreno.

