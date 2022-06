"No nos reelegiremos". Diputados se despedirán de Asamblea en 2024

Fue una promesa que hicieron durante la campaña y hoy, la cumplen, según un comunicado emitido por los diputados independientes, Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva.

No optarán por una reelección como diputados en las próximas elecciones generales de 2024, sin embargo, se mantienen evaluaNdo la posibilidad de aspirar a otro cargo de elección popular.

En un breve comunicado, que lleva la firma de ambos diputados, se indica que "recientemente se abrieron las postulaciones de candidatos por la libre postulación para el 2024. Por medio de la presente confirmamos que no nos reelegiremos".

En la nota se agrega que "no hay mayor fraude ni mayor corrupción que romper una promesa. Como luchadores en contra de la corrupción vamos a cumplir con nuestra palabra".

De acuerdo a los diputados de los circuitos 8-6 y 8-7, "en la campaña del 2019 hicimos una serie de compromisos para demostrar que la buena política sí es posible".

De acuerdo a la nota, entre los compromisos se enumeraba el no utilizar privilegios innecesarios de los diputados, no inscribirse en un partido político, no cobrar si no asistían a la Asamblea y no reelegirse.

Según la nota, se mantenían el compromiso de no contratar a familiares, no recibir ningún tipo de partida circuital o bono y luchar contra la corrupción.

