No quieren respuestas a medias dan plazo de una semana al Meduca

Los docentes del Instituto Profesional Técnico (IPT) Jeptha B. Duncan, ubicado en la 24 de Diciembre, darán un plazo de una semana para que las autoridades del Ministerio de Educación respondan con hechos a las necesidades que presenta el plantel.

No se sintieron conformes con las explicaciones y promesas presentadas por Petra Serracín, directora regional de Educación de Panamá Centro, que prometió en unas tres semanas se podría depositar la partida del FECE correspondiente a la tercera partida del 2022 y la primera de 2023; y el nombramiento de 6 docentes de las asignaturas de español, matemáticas y otras.

Armando Guerra, docente y representante de Asoprof, detalló que los compañeros no se siente satisfechos porque este colegio necesita a la construcción al menos un pabellón ante la alta matrícula de estudiantes, la rehabilitación del gimnasio, el nombramientos de personal de mantenimiento y otras reclamaciones.

Nos trajeron respuestas a medias, la situación de la estructura es grave, por esto es importante que la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, y el equipo del departamento de Infraestructura hagan una inspección en el plantel para que compruebe lo que estamos denunciando, resaltó.

Guerra expresó que no quieren llegar a un paro de labores, pero si no hay respuestas concretas a las peticiones escolares no van a tener otra opción.

