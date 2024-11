Nueva audiencia de New Business mañana y preguntan si citaron a testigos protegidos

Una nueva audiencia sobre el caso New Business debe realizarse mañana y ya debieron haberse girado las boletas de citaciones a los testigos protegidos que no comparecieron en el juicio anterior que presidió la jueza Baloisa Marquínez.

La audiencia sería contra una persona imputada que no enfrentó el juicio anterior que incluyó al exmandatario Ricardo Martinlli. El abogado Alfredo Vallarino hizo un llamado al procurador Javier Caraballo y al entrante jefe del Ministerio Público, Luis Gómez, para evitar la anterior jugarreta que no se obligó la presencia de los testigos protegidos y no se pudo realizar el contrainterrogatorio.

A criterio a Vallarino, la audiencia de mañana debe incluir a los mismos testigos y peritos de la anterior.

Se desconoce si la jueza Baloisa Marquínez estará presidiendo el juicio y si el Órgano Judicial -tal como ocurrió en el juicio contra Martinelli y otros- transmitirá la audiencia por el canal de Youtube.

El fiscal del caso debe ser Emeldo Márquez.

