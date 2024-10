Nuevo Procurador no era parte de la taquilla y debe limpiar el MP

El mandatario José Raúl Mulino defendió las designaciones de Luis Carlos Manuel Gómez Rudy y Grettel Villalaz, como procuradores de la Nación y de la Administración, quienes no pertenecieron a la "taquilla", ni fueron parte de la "Procuraduría Paralela" de Varela.

Mulino dijo que por supuesto conoce a ambos procuradores y sería absurdo designar enemigos en esos cargos, pero son dos profesionales íntegros y con experiencia cada uno en su área.

Explicó que Luis Gómez en efecto lo representó junto a Ramsés Barrera en el peor momento de su vida personal, jurídica y política, producto de un proceso injusto y cuando tenía en contra a un periódico que arrastraba su honra personal y profesional todos los días por muchos años por el cuento de los italianos.

Periódico que destruía honras

El gobernante reiteró que el entonces mandatario Juan Carlos Varela nombró a su abogado para montar una Procuraduría Paralela para destruir vidas y honras con el aplauso de muchos medios y de un periódico que ellos nutrían hasta que los Varelaleaks descubrieron que eran cómplices de esa Procuraduría Paralela.

Recuerda a la Procuradora títere

Yo como presidente y Gómez estamos claros que éste llega a Procurador, no para servirme a mí, sino a servir a la justicia como corresponde y cerrar de una vez por toda, la era negra y nefasta que inicio Juan Carlos Varela con su Procuradora títere que la sacó del Consejo de Seguridad... gracias a Dios salieron los Varela leaks, porque ahí está toda la película de semejante vagabundería de ese enfermo que se llamó Juan Carlos Varela, expresó Mulino en su conferencia semanal.

El jefe del Ejecutivo manifestó que le toca nombrar y nombró, ahora le toca a la Asamblea Nacional decidir si aprueba o no esas designaciones.

Lo único que he pedido Luis es que haga su trabajo, y que no tiemble la mano para hacer lo que tiene que hacer, botar al que tenga que botar, limpiar el Ministerio Público... se acabó la hora que el Presidente lleva en la gaveta del carro al Procurador para pararse, llamarlo y decirle: ¡estoy aquí al frente!, exclamó Mulino, en referencia a una situación de esa índole que se dio entre Varela y Kenia Porcell.

Debate sí, tranques no

En otro aspecto, Mulino expresó que las mesas sobre la situación financiera y de atención de pacientes en la Caja de Seguro Social avanza y debe seguir en el legislativo en un debate que sin duda será fogoso, pero advirtió que no permitirá que se tranque el país... esa realidad no existe... eso no va.

Debemos discutir y salvar a la CSS y los problemas que padecen los pacientes no se resuelven trancando el país... esto no se resuelve con más tranques y más marchas. O nos ponemos todos las pilas o el Seguro desaparece, alegó.

Mulino señaló que las propuestas sobre la CSS no pueden ser números algaretes, porque así no funciona el Estado y además adelantó que el proyecto será presentado al legislativo después de fiestas patrias.

4 mil empleos y $1,200 millones a proveedores

El presidente de la República también informó sobre una feria de empleo que ofrecerá 4,000 vacantes, tanto en la ciudad de Panamá como en diversas provincias del interior del país; el pago de $1,200 millones a proveedores y que la Caja de Ahorro y el Banco Nacional destinarán $145 millones para la compra de viviendas de los panameños.

Hospital para Mascotas en la Roosevelt

Asimismo, mencionó que, en los primeros meses de 2025, se estará llamando a licitación para la construcción en 22 meses del Hospital para Mascotas y se ha identificado un terreno en el distrito de San Miguelito cerca de la estación del Metro y la Roosevelt. Además del hospital, mencionó que se coordina con la Universidad de Panamá la construcción de la Facultad de Medicina Veterinaria.

No apoya a nadie en el CD

En cuanto a las elecciones internas de Cambio Democrático, Mulino dijo que no apoya a nadie, porque no es CD, ni está metiendo al gobierno en ninguna trifulca política partidista y le pidió a los funcionarios bajarse de cualquier nómina.

Mulino también reveló que se investiga a una mafia que extorsiona a los que trabajan en varios proyectos exigiendo porcentajes de sus pagos. Los estamos siguiendo, sabemos dónde operan y a esos maleantes los vamos a mandar a la cárcel, advirtió.

Otro viaje

Además, anunció que el 19 de octubre viajará a París para reunirse el 21 con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, sacar a Panamá de las listas discriminatorias en las que ha sido incluida por varios países de Europa.

Mulino, adelantó que hoy se inicia un programa de cirugías en la Caja de Seguro Social (CSS), para comenzar a reducir la mora quirúrgica en la institución.

"Van a ser entre 5 a 10 cirugías por día. Se comenzará con los grupos de cirugías cardiológicas y ortopédicas, que tienen más pacientes en espera, y luego, un tercer bloque de operaciones de cataratas. Todas las cirugías se realizarán en la Ciudad de la Salud".

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio