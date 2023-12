Operativo de inversión de vías por regreso a clases

A partir del próximo lunes 4 de diciembre, se pondrá en marcha el operativo de movilidad e Inversión de vía y agilización vial en Panamá Oeste y área norte con destino a la Ciudad de Panamá.

Esta iniciativa, tiene como objetivo principal facilitar el retorno a clases y garantizar una circulación fluida en las vías, indica la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

Las inversiones viales incluirán medidas de seguridad desde tempranas horas de la mañana. A partir de las 4:00 a.m., se implementarán estrategias de control desde la Autopista Arraiján - La Chorrera y Arraiján Cabecera.

Desde la Vía de Los Pueblos, el operativo comenzará a las 5:00 a.m. y se extenderá hasta el área de Balboa. Mientras tanto, desde el Área Norte, el operativo iniciará a las 5:30 a.m. desde Villa Zaita, culminando su recorrido hacia el Centro de la Ciudad a las 6:00 a.m.

Es importante destacar que estas acciones no solo se limitarán al inicio del día, sino que se extenderán en horarios vespertinos. Desde las 3:00 p.m. hasta las 7:00 p.m., se reforzarán las medidas hacia el área Oeste para mantener un tráfico ágil y seguro durante el retorno a casa.

Las autoridades han recomendado a los conductores estar atentos a las indicaciones viales y a las posibles modificaciones en el tránsito durante este operativo. Asimismo, se hace un llamado a la paciencia y colaboración de los ciudadanos para asegurar una movilidad eficiente y segura en las vías.

Este esfuerzo conjunto busca mitigar los congestionamientos y optimizar la circulación vehicular, brindando una experiencia más fluida y segura para todos los usuarios de las carreteras en este retorno a la rutina escolar

