Nacional - 23/3/26 - 12:33 PM

Panamá abre la puerta al tercer operador móvil

El anuncio fue hecho hoy durante el lanzamiento del micrositio we que pondrá a disposición de los interesados información del mercado de telefonía móvil celular en Panamá.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Este año se realizará la licitación para contar con un tercer operador de telefonía móvil, así lo ratificó Zelmar Rodríguez Crespo, administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

El anuncio fue hecho hoy durante el lanzamiento del micrositio web (https://terceroperador.asep.gob.pa) que pondrá a disposición de los interesados información del mercado de telefonía móvil celular en Panamá.

El micrositio ofrece un panorama completo del mercado móvil celular, incluyendo situación actual, impacto socioeconómico, tendencias y perspectivas. También detalla el espectro radioeléctrico asignado (Bandas IMT) y permite visualizar la infraestructura digital del país: radio bases, torres de telecomunicaciones, fibra óptica, cables submarinos y data centers. Asimismo, facilita el acceso a las normativas legales y documentación del proceso de licitación pública.

Desde febrero de 2025, ASEP ha reiterado que el país está en condiciones de ampliar el mercado, actualmente dominado por solo dos operadores activos. La incorporación de un tercer competidor busca dinamizar la competencia, ofrecer más opciones a los usuarios y fortalecer la infraestructura digital.

Panamá cerró el 2025 con más de 5 millones de líneas activas, de las cuales el 79% corresponde al sector prepago y el 21% al sector pospago. Además, la portabilidad numérica ha alcanzado 5.5 millones de movimientos desde su implementación en 2011, lo que refleja un mercado altamente dinámico y atractivo para nuevas inversiones en telecomunicaciones.

 

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