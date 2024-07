Panamá acepta propuesta para integrarse al Mercosur

El presidente José Raúl Mulino aceptó la propuesta de iniciar un proceso de integración de Panamá al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), tras participar de la reunión de jefes de Estado de este bloque de países realizada ayer en Paraguay.

MERCOSUR representa la 5ta economía del mundo, con más de 271 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto de $4.6 trillones.

Mulino calificó la invitación que se le ha hecho a Panamá como una enorme e histórica oportunidad de estar integrado a una de las mayores economías del mundo, donde la parte panameña aportaría a los países de este bloque un mundo de conexiones financieras y logísticas que incluyen la operación del Canal de Panamá como una de las principales rutas del comercio mundial.

“Yo creo en la integración porque solos en el mundo no somos nada. Y nuestro país tiene un mundo de conexiones y acceso a importantes ciudades del mundo con las que podemos conectar como Singapur, Japón, Corea del Sur, entre otros mercados”, destacó Mulino.

También aprovechó su participación para destacar las oportunidades que Panamá está por abrir a nivel internacional como la construcción de un tren que podría ser la punta de lanza para unir todo Centroamérica, la canalización del Río Indio que le permitirá dotar de más agua al Canal para mantener sus operaciones en temporadas de sequía, y la construcción de la tercera pista del aeropuerto internacional, que permitirá robustecer el exitoso y llamado Hub de las Américas con más de 15 destinos solo en Sudamérica.

Mulino, pidió además la solidaridad y apoyo de los países que integran el MERCOSUR en su lucha por salir de las listas fiscales discriminatorias que han afectado el centro financiero de su país bajo argumentos falsos.

“Pelearé porque se haga justicia con Panamá. Es impensable que para una cosa seamos buenos para la comunidad internacional y para otras no. No hace sentido y no lo voy a tolerar”, dijo Mulino haciendo referencia a que Panamá está pronto a ser parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la vez está en listas discriminatorias.

El mandatario dijo en la plenaria de jefes de Estados del MERCOSUR, que se realizó ayer en Paraguay, que Panamá volverá a ser respetado en la comunidad internacional.

Mulino también expuso en el MERCOSUR el problema de la migración ilegal por Darién, señalando que este es un problema humanitario que le rompe el corazón a cualquier ser humano.

También dijo que apelará a la comunidad internacional para que respalde el esfuerzo que está haciendo Panamá por controlar este problema humanitario, donde la mayoría de los migrantes proceden de Venezuela, Ecuador, Colombia y Haití.

Horas más tarde, Mulino sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, en la cual acordaron estrechar los lazos entre ambas naciones, no solo en el ámbito comercial, sino en áreas como la seguridad, el combate contra el narcotráfico y la cooperación internacional.

"Usted tiene un amigo en Panamá”, le señaló Mulino a Lula en su reunión bilateral.

Lula le anunció a Mulino que Brasil está por asumir la presidencia de la Interpol, a lo que el presidente panameño respondió que Panamá está en disposición de colaborar con Brasil, brindándole todas sus experiencias y estrategias de inteligencia.

