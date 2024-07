Panamá defiende la frontera con Colombia

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego en entrevista de televisión, explicó detalles y defendió con argumentos coherentes la frontera y nuestros derechos soberanos. Expuso al país, con una narrativa patriótica, sus reuniones con la delegación colombiana que asistió a la toma de posesión del presidente José Raúl Mulino, el pasado 1 de julio.

La posición de Panamá de defender nuestras fronteras, frente a la débil posición de Colombia que está permitiendo el cruce en su territorio de miles de migrantes ilegales, y que no aplican los controles exigidos por las leyes internacionales: sello de entrada y salida de Colombia. Como lo dijo el Ministro de Seguridad: “ cayeron del cielo” en la frontera con Colombia.

Esta posición sin razón que adopta Colombia de no hacerse responsables de miles de migrantes que transitan legalmente por su territorio, no cooperan con Panamá para los controles migratorios exigidos por todas las convenciones internacionales.

Colombia interpreta que su ejército, que está en guerra contra las BACRIM, (Bandas Criminales), las disidencias de las FARC, tiene un PON (Procedimiento operativo Normal) de no custodiar el tráfico de los miles de migrantes, porque si lo hacen convierten en blanco a los migrantes de los ataques de las BACRIM. Los convenios internacionales obligan a proteger el tráfico humano por su territorio.

A las organizaciones criminales como el Clan del Golfo, el Tren de Aragua frente al vacío de las autoridades colombianas se les facilita el negocio y es una situación que permite el gran negocio de millones de dólares que beneficia a las organizaciones criminales colombianas.

Como militar profesional con curso de Estado Mayor es una consideración falsa de parte de Colombia. Es una excusa.

Explico claramente el caso que Migración Colombia no hace su trabajo con los migrantes ilegales que cruzan su territorio y eso es para evitar recibirlos de vuelta cuando Panamá lo expulsa de nuestro territorio, porque al no tener sellos de salida de Colombia, no hay pruebas que pasaron por su territorio.

Igual sucede con presos colombianos en nuestras cárceles que en Colombia, se niegan a recibirlos como repatriados después de haber cumplido sus condenas en Panamá.

El nuevo gobierno está defendiendo la frontera con decisión, y respondiendo únicamente a su deber patriótico. Falta que nuestro país cierre filas detrás de este esfuerzo gubernamental. Las amenazas son reales en nuestras fronteras.

