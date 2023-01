Panamá quiere dejar de ser "desconocida" para el turista

Panamá quiere dejar de ser "desconocida" para los turistas internacionales cuando ya casi recupera sus niveles de turismo previos a la pandemia e invita a los indecisos a conocerlo y llevarse "la experiencia de sus vidas".

En una entrevista con EFE en el comienzo de la Feria Internacional del Turismo de Madrid (FITUR), la viceministra panameña de Turismo, Denise Guillén, explica que para acabar con el "desconocimiento" que considera que existe hacia su país, acaban de lanzar la campaña turística "Vive por más".



"Venimos inaugurando nuestra campaña para captar la atención de mayoristas que quieran incluir en sus promociones a Panamá después de un mejor entendimiento", comparte.



Guillén destaca el "patrimonio azul, verde, cultural y étnico", a su juicio "muy importantes como factores diferenciadores" con la oferta turística de otros países de la región centroamericana.



"Tenemos condiciones que te permiten venir en cualquier momento del año, somos el único país del mundo que con un recorrido de una hora en coche te puedes bañar en dos océanos distintos", defiende.



Por eso pide que el país deje de ser conocido únicamente por el Canal de Panamá: "Queremos que sepan que Panamá es más que un canal, somos experiencias vivas, nuestra parte étnica y de naturaleza y verde es de clase mundial, un destino que tiene mucho que ofrecer".



UN PARAÍSO PARA LOS AMANTES DE LAS AVES, LAS PLAYAS Y EL CAFÉ

La viceministra asegura que solo en su país hay más especies de aves que "en Estados Unidos y Canadá" y recuerda que la capital, Ciudad de Panamá, está rodeada de parques naturales donde los amantes de estos animales pueden observarlos fácilmente.

Además de la ornitología, la panameña apunta a que también los fanáticos del buen café pueden aprovechar para conocer el país centroamericano y las "tierras altas" donde "se produce el café más caro del mundo".

Asimismo, anima a los viajeros a llegar a la isla de Taboga o al archipiélago de San Blas, donde, rememora, "se grabó un episodio de la Casa de Papel y los turistas pueden recordarlo allí".

Además no se olvida del parque del Volcán Barú, con una altura de 3475 metros, que posee "once de los catorce ecosistemas del neotrópico", la región tropical del continente americano.

Y pese a que defiende que hay muchas más cosas más allá del Canal de Panamá, también lo recomienda: "Vayan para ver cómo opera esta magnífica obra, diferente a el del Suez, que es fascinante".

EL FUTURO TURISMO PANAMEÑO

Guillén celebra que el turismo en el país esté volviendo a niveles prepandémicos, con 2,8 millones de viajeros el pasado año, y asegura que también están teniendo en cuenta "el impacto y la huella" medioambiental.

"La autoridad de turismo de Panamá ha curado un proyecto para dotar el centro de la capital de movilidad eléctrica, también estamos estudiando la gestión de residuos sólidos, estamos pensando cómo estos millones de turistas que van a llegar y vienen de lugares donde la movilidad está muy fácil", indica.

Además, comparte que la terminal 2 del aeropuerto de la capital estará "pronto lista" para conectarla a través de una línea de metro así como que tienen un compromiso "de papel cero" para que "todas las guías turísticas" públicas "sean digitales".

"Creemos en la sostenibilidad llevándolo de la mano de expertos y operadores turísticos que están poniendo en sus tours buenas prácticas, minimizando el impacto y la huella turística que dejan", remacha.

Por último, la viceministra invita a las empresas extranjeras a "aumentar el ratio de conocimiento país" y dice que en FITUR "parte de la agenda fundamental es la promoción de las inversiones".

"Nos interesa aumentar las habitaciones fuera de la ciudad, en la zona turística y aumentar la oferta de turismo náutico, aquí está Panamá, no paramos con nuestra agenda de inversiones, tenemos una ley que permite incentivos fiscales muy interesantes para las empresas que lleguen", finaliza.

