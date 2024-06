Panamá se queda aún corto en combatir la trata de personas

El Gobierno de Panamá no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, pero está haciendo importantes esfuerzos para lograrlo, como investigar y procesar a más presuntos traficantes, identificar más víctimas confirmadas y emitir un permiso de residencia permanente a un sobreviviente, destaca el informe del Departamento de Estado sobre esa materia.

Las autoridades iniciaron 19 investigaciones de trata (14 por trata sexual y cinco por trata laboral) en 2023, en comparación con siete investigaciones de trata (cuatro por trata sexual, dos por trata laboral y una por “prácticas similares a la esclavitud” ) que involucra a 23 sospechosos en 2022.

Sin embargo, el gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. La ley contra la trata del gobierno exigía que el movimiento constituyera un delito de trata; Si bien comenzó a redactar una enmienda durante el período que abarca el informe, la ley tal como estaba redactada continuó perpetuando conceptos erróneos sobre la trata y condicionó los esfuerzos del gobierno contra la trata. Como resultado, las autoridades no investigaron adecuadamente los casos de trata interna y posiblemente no identificaron a algunas víctimas de trata interna. El gobierno brindó servicios a menos víctimas que en 2022.

El gobierno no informó ninguna investigación, procesamiento o condena de empleados gubernamentales cómplices de delitos de trata de personas; sin embargo, la corrupción y la complicidad oficial en delitos de trata siguieron siendo preocupaciones importantes, lo que inhibió las acciones policiales durante el año”. Se cooperó con funcionarios dominicanos y venezolanos en una investigación conjunta sobre trata laboral, facilitando el testimonio de las víctimas y los procesamientos en el extranjero, señala el reporte.

