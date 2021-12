Panamá vive una cuarta ola pandémica impulsada por la variante ómicron

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, afirmó este jueves que Panamá atraviesa una cuarta ola de covid-19, tras la reciente llegada de la variante ómicron, que provocó un alza acelerada de contagios que se esperan se mantenga hasta al menos mediados de enero.

"Sí, ya estamos en una cuarta ola. Evidentemente, ayer (miércoles) hubo 11,4 % de positividad y para hoy no me extrañaría que se mantenga entre 11 % y 12 %. Esto va a ir subiendo hasta mediados de enero", dijo el titular del Ministerio de Salud (Minsa).

El primer caso de ómicron fue detectado la semana pasada. Hasta el miércoles se habían confirmado "más de 46 casos", y no debe extrañar que esa cifra se duplique para este viernes, afirmó Sucre.

Aún la mayoría de los casos de la covid-19 en Panamá corresponden a la variante delta, pero "no tenemos ninguna duda de que la ómicron será la dominante" próximamente, añadió.

Las autoridades decidieron enfrentar esta nueva ola reforzando la vacunación y suspendiendo algunas actividades masivas, aunque Sucre no descartó tomar las "acciones necesarias" para frenar el avance del virus.

"Hay que observar la situación con calma, no irnos a tomar medidas extremas porque consideramos que no es el momento. Hay que guardar la calma dentro de la crisis, porque no podemos negar que estamos en una situación difícil", dijo Sucre en una entrevista con la cadena panameña TVN.

Panamá, con 4,2 millones de habitantes, ya acumula 491.043 casos confirmados de la covid-19 y 7.425 muertes, en 21 meses de pandemia.

CAPACIDAD HOSPITALARIA

"En los últimos días ha aumentado la ocupación (hospitalaria) con el aumento de casos, pero todavía podemos tener cierta tranquilidad porque tenemos un 45 % de camas a disposición", agregó Sucre.

Aún así, el ministro alertó sobre las hospitalizaciones de personas no vacunadas o con esquema incompleto de inmunización.

Según cifras oficiales, el 88,2 % de las muertes por covid-19 registradas en Panamá entre febrero y el 24 de diciembre pasado corresponde a personas sin las dos dosis de la vacunación contra la covid-19, y el 70,6 % de los pacientes internados en la unidad de cuidados (UCI) y el 54,6 % en sala general carecían del esquema completo.

La población meta, personas de 12 años en adelante, tiene una cobertura del 90,4 % con primera dosis y 81,4 % con segunda. Se han aplicado 329.175 dosis de refuerzo a personas de 16 años o más, y 7.371 terceras dosis a pacientes inmunosuprimidos, hasta este miércoles.

Ante la llegada de la nueva variante, las autoridades reiteraron el llamado a vacunarse contra la covid-19, y redujeron de 6 a 3 meses el plazo para administrar, tras la segunda dosis, el refuerzo vacunal a los mayores de 16 años.EFE