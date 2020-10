Panameñistas: independientes son mentirosos

En medio de la discusión del proyecto de presupuesto por $24,192.4 millones que ayer fue aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá, el diputado panameñista Luis Ernesto Carles, tildó de mentirosos a sus colegas de la bancada independiente: Edison Bronce, Gabriel Silva y Juan Diego Vásquez.

Hay un grupo de diputados que buscan hacer fama en redes sociales diciendo mentiras y afirmando que se aprobó un aumento en el presupuesto de dietas y viáticos.

Publicidad

¡Eso es mentira, el proyecto rebaja los viáticos por viajes!, exclamó el opositor.

Carles destacó que Broce sí viajó al exterior, a un país de América Latina con plata del Estado... yo no viajaré con gastos pagos por el fisco, lo cual no es pecado, pero Broce, no tengas doble moral. Vamos a respetar, yo gané la curul con votos y orgullosamente soy Panameñista.

El panameñista también cuestionó a Juan Diego Vásquez y a Gabriel Silva, de quien dijo estuvo en la Comisión de Presupuesto y no lo vio cuestionando el presupuesto del Canal de Panamá, donde se investiga un acto de corrupción con un programa que no se utilizó.

Señores, ya está bueno que estén inventando en redes sociales cosas que no son ciertas, Juan Diego...eso no los deteriora a todos incluso ustedes...Yo tengo principio y valores.

Carles también denunció a un señor Icaza que financia a los diputados independientes, pero se gana todos los contratos del Ministerio de Salud.

En su oportunidad. Edison Broce alegó que Carles sólo viene a calentar silla... fuiste un ministro del desempleo, tu tienes twitter, tuitea sinvergüenza, doble cara y te lo digo en tu cara.

Gabriel Silva mencionó que fue el diputado que más le pregunto a las instituciones públicas que fueron a la comisión de Presupuesto, "a casi todas y cuestionaba de viáticos, de transparencia, de contratos, y cuestione al ministro y lo seguiré haciendo".

El diputado Juan Diego Vázquez afirmó que diputados de los partidos políticos aprobaron viáticos, hasta $600 dólares diarios a ministros mientras panameños hoy mueren de hambre.

El diputado del PRD Raúl Pineda defendió el presupuesto y calificó como demagogia todos los planteamientos de los diputados independientes.

"Escuché decir que con $700 dólares se muere la gente de hambre, pregúntenle cuánto han gastado a la gente en su circuito, cuánto se han gastado ayudando a las familias que hoy no tienen nada, demagogia pura, hablar de hambre si nunca lo han sentido, porque son financiados por los poderes económicos de Panamá", expresó Pineda.

Manifestó que si el debate se vuelve más agresivo, ellos también saben hacerlo," si el insulto es mayor ojalá que nunca llegue, pero que nosotros sabemos hacerlo también. A la medida de la violencia política que se ve aquí recibirán violencia política de lado de acá, hemos sido tolerantes, pero no puede faltarle el respeto al equipo del Ministerio de Economía y Finanzas que ha trabajado más de 3 meses este presupuesto,", puntualizó el diputado Raúl Pineda.