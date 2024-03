Pedrito: Gocé a mi manera

Amigos, familiares y colegas dieron ayer el último adiós al cantautor y publicista Pedrito Altamiranda, en el Santuario Nacional.

A las honras fúnebres asistieron Lucy Molinar, la diputada, Mayín Correa y el exmandatario Juan Carlos Varela.

Altamiranda falleció el 7 de marzo a los 88 años de edad.

“Unos se quedan en tierra, en espera de otro turno, con destinos para el Norte. Otros dicen que pal’ Sur. Gocé, pero a mi manera, y no me arrepiento de nada. Por eso pido un son. Cuando se cierre el telón, me acompaña un buen son”, expresó una de las hijas de Pedrito, al dar lectura a un escrito que el propio Altamiranda había redactado como mensaje de despedida.

