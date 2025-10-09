Piden priorizar educación, agro y salud en el presupuesto 2026

Con 12 votos a favor, cero en contra y una abstención, los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobaron la Resolución Nº.35, en la que recomiendan al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacer modificaciones al proyecto de Ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado 2026, el cual asciende a 34,901 millones de dólares.

Los comisionados pidieron al MEF priorizar áreas como salud, educación y agro. Además, señalaron que las observaciones realizadas no representan un aumento, sino ajustes o reasignaciones internas basadas en las necesidades expuestas por las entidades.

Ayer, durante la discusión, la diputada Jaine Prado señaló que se evaluaron “pilares fundamentales” que no pueden ser excluidos del presupuesto como el Instituto Oncológico Nacional (ION), que requiere recursos para medicamentos especializados y un nuevo tomógrafo (solo se cuenta con uno) e insumos médicos.

En el área educativa, dijo que es necesario reforzar los fondos para el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) y para la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

En el sector agro, considera que no existen políticas claras para apoyar al productor.

“Este es el presupuesto más alto de toda la historia; en un país donde de manera cíclica se ha dado el aumento de la deuda, sabemos que esto no es sostenible ni a largo ni a mediano plazo, pero también debemos ser justos y reconocer esfuerzos y disminuir de alguna manera esa carga de acuerdo con los intereses”, dijo.

Además, la diputada destacó que se trató de identificar una a una las instituciones donde se podrían dar ciertos recortes o reasignaciones de fondos a gastos que de alguna manera pueden generar ahorro, entre ellos gratificaciones, incentivos, telefonía y publicidad.

Mientras que el diputado Manuel Samaniego reiteró que áreas como educación, ciencia y tecnología siguen subfinanciadas. Mencionó que Senacyt, ITSE y las universidades no cuentan con fondos suficientes para sostener sus programas.

Al igual que Prado, propuso recortes en rubros como publicidad estatal, viáticos, aguinaldos y sobresueldos.

Por otro lado, Benicio Robinson dijo que “no ve justo” los recortes a universidades oficiales.

Tras la aprobación de la resolución, la comisión envió la solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas para su debido análisis.