Ping pong entre magistradas para cerrar caso contra Zulay

Una partida de ping pong jugaron ayer las magistradas de garantías y la fiscal Ariadne García y María Cristina Chen, para definir quién debe cerrar el proceso contra la candidata presidencial Zulay Rodrígiuez, cuando en la misma audiencias y de manera oral, el querellante Juan David Penagos, desistió de continuar con el proceso.

La Fiscal García alega que como hay un desistimiento de la víctima que es querellante, el asunto debe concluirse por la Juez de Garantías Chen, pero ésta sostiene que como no hay imputación, por lo que se deben aplicar otros métodos alternos de resolución de conflictos.

Al final Ariadne García declaró “inadmisible” la solicitud de desistimiento de la acción penal, a pesar de un acuerdo entre las partes.

La realidad es que Zulay Rodríguez no es diputada, no es aforada, nadie la ha imputado, la persona que la querelló desistió, pero a pesar de esos, no se da por terminado el asunto en la Corte.

La decisión de la magistrada fiscal se basa en que no se ha realizado la audiencia de imputación de cargos y si los delitos a imputar están dentro del catálogo que admiten desistimiento.

Juan David Penagos expresó que alcanzó un mutuo acuerdo con Rodríguez que era beneficioso para ambos y que se animó a realizarlo cuando se percató que existían intereses de terceras personas en el proceso.

El abogado Edwin Arriaga Córdoba, en representación de Juan David Penagos, solicitó desistimiento de la acción penal contra Rodríguez, tras alcanzar un acuerdo económico en el llamado caso de los lingotes de oro.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio