Policías sin apoyo y con baja moral: ¿dónde está el liderazgo?

El 14 de abril es el día del Policía Nacional, labor que hoy en los primero 4 meses del año 2023 ha habido policías muertos, heridos, golpeados, humillados y no se ve una declaración de apoyo pública de ninguna autoridad del Ejecutivo y menos del director y el directorio de la Policía Nacional.

Al policía hay que defenderlo cuando en cumplimiento de su servicio actúa, se defiende de una agresión.

La familia de Azul no está siendo bien defendida, hay baja moral en la tropa, malestar e inconformidad con los mandos superiores. Por qué no los escuchan, no les resuelven sus problemas.

No hay don de mando, liderazgo y dirección. El primer deber del director y su directorio es defender a la tropa. Algunos dirán que eso es metodología militar. Se equivocan, son los métodos operativos empleados en todas las policías del mundo.

También vamos a decirlo todas las policías del mundo matan, usan la fuerza letal, en todas las democracias consolidadas: EEUU, Inglaterra, Alemania, Chile, Colombia usan la fuerza letal, es parte de su misión proteger a la sociedad.

Pregunto ¿En Panamá cuántos criminales han sido heridos, o muertos en los múltiples enfrentamientos con la policía, estando armados? La estadística no es comparable con los asesinados por los sicarios.

Si los sicarios supieran, o temieran, que cuando van a ejecutar a su blanco corren el riesgo de que la policía les dispare, estoy seguro que sería un freno o por lo menos un disuasorio.

Ahora los sicarios no corren ningún riesgo porque los policías tienen una camisa de fuerza y en caso de un enfrentamiento con resultados de baja, no los defienden en caso de un desenlace fatal. .

Un departamento legal que no defiende a los policías, los abandona, los policías se ven obligados a contratar abogados particulares y el departamento legal no les asigna un abogado defensor en acciones del servicio. Así era antes de 1968.

El departamento legal en más de 32 años no ha desarrollado y crecido en crear un defensor de oficio del Policía. Debió emitir un concepto de la legítima defensa.

Hay malestar entre la tropa de la policía y están muy molestos, estarían pensando en formar un sindicato de los policías, como hay en la policía de Nueva York de los EEUU para poder defenderse.

No hay un defensor de oficio del Policía que lo defienda gratis cuando es llevado a la justicia por acciones y actos dentro del servicio policial.

En la formación profesional de la oficialidad actual hay una deficiencia del manejo y conducción de tropas. Carencia de Don de mando, liderazgo, y que se aprende desde la época de cadete cuando se están formando, defender a tu tropa.

Hay un mayor hincapié en las teorías algunas que no aplican a su misión de desarrollar un trabajo a la altura de la circunstancia, no en la aplicación del trabajó diario del policía y los riesgos que asume en labor.

El sentimiento entre la tropa es que los oficiales superiores no los defienden, que solo buscan hacer una carrera sin problemas para jubilarse.

La DRP también funciona como una guillotina, se observa en una publicación reciente que solo son los capitanes los sancionados.

¿Y los mandos superiores?

En la teoría el mando superior está obligado a supervisar el trabajo de sus subalternos. Y si no lo hace es complicidad o negligencia.

Exceso aburguesamiento en los oficiales superiores, acostumbrados a los lujos, servirles de la oligarquía, altos salarios, viáticos, gastos de representación, “recompensas” en efectivo por operaciones de capturas de drogas, un dinero extra por asignaciones de posiciones jefe de zonas etc. asignación de vehículos y gasolina, jubilaciones especiales con el último sueldo.

Están “aburguesados”, su interés primero, no meterme en nada solo pensar en jubilarme con mis 5.000 $ o 7.000. $ Lo inaudito los directores de la FFPP todos se jubilan y reciben como jubilación el último salario de la posición como director. Eso no es ético, raya con la corrupción.

Se deben jubilar con el rango y su sueldo al que alcanzaron a lo largo de su carrera; y no con el sueldo de la última posición que desempeñan.

Mientras no hay dinero para la compra de piezas para la flota vehicular, construcción de nuevas subestaciones de policía como: La de Pueblo Nuevo, Parque Lefebvre, Alcalde Diaz, y otras que tienen más de 60 años de construidas.

No hay baterías para los carros, y los radios, falta de equipos, falta de la dotación de zapatos, uniformes, no hay prácticas de tiro con munición real, no hay presupuesto, pero si hay dineros para las altas jubilaciones con devengo el último salario de la posición.

Esto no puede continuar el próximo gobierno que asuma en el 2024 debe corregir esta distorsión del trabajo policial. Elevar la moral, mejorar las instalaciones, y hacer leyes que protejan al policía.

LA CORRUPCIÓN POLICIAL. Si hay, pero no en el nivel (rango) que la inflan. La corrupción en el Organo Judicial que, si es de alto impacto, con un mayor efecto y consecuencias en la imagen del país y en la sociedad panameña. La justicia y sus operadores están penetrados por las organizaciones criminales.

La Policía Nacional tiene que ser defendida por el Estado, y debe recibir todo el apoyo.

