Positividad sube a 37.6% y empresas podrán autoaplicar prueba Covid-19

La positividad del Covid-19 y su variante más difundida -Ómicron- no desciende en Panamá y ayer aumentó a 37.6% con 5,455 casos nuevos y 11 defunciones.

A la fecha hay 650,138 contagiados acumulados y 7,609 fallecidos a lo largo de la pandemia.

Los casos activos suman 79, 281, de los cuales 77,953 están en aislamiento domiciliario, 472 en hoteles y 856 hospitalizados: 767 en sala y 89 en cuidados intensivos.

En tanto, ayer se emitió el Decreto Ejecutivo No. 5 que autoriza las pruebas auto aplicadas para detectar Covid-19 y reduce aislamiento de positivos a 7 días

El Ministerio de Salud autoriza en las empresas y comercios la utilización de pruebas auto aplicadas avaladas por el Instituto Conmemorativo Gorgas para detectar el Covid-19.

En su artículo 2 establece que, si la prueba autoaplicada es no detectada, la persona se mantendrá en sus labores habituales, pero si el resultado es positivo la persona deberá acudir a un centro de hisopado público o privado a realizarse una prueba de antígeno o PCR.

El procedimiento para los pacientes cuya prueba de Covid-19 (antígeno o PCR) resulte positiva es el siguiente: Aislamiento por siete días, donde corresponda de acuerdo con su situación clínica; realizar prueba de antígeno al quinto día. Si el resultado es negativo puede reincorporarse al trabajo, si el resultado es positivo debe continuar con el aislamiento y repetir la prueba al séptimo día.

Si al séptimo día el resultado es negativo puede reincorporarse a sus labores habituales. Si el resultado es positivo se prolonga el aislamiento hasta el décimo día.

Agrega el Decreto que deberán realizarse cuarentena de cinco días las personas siguientes: que haya tenido contacto estrecho con un paciente positivo y desarrollado síntomas sea que tenga o no esquema completo de vacunación contra la Covid-19; que hayan tenido contacto estrecho con paciente positivo y no hayan desarrollado síntomas, pero no tengan el esquema completo de vacunación contra la Covid-19. En todo caso ambas deben hacerse prueba de antígeno al quinto día.

Además se informó que la vacunación contra el Covid-19, de niños entre 5 y 11 años se traslada el jueves a los circuitos 8-1 en Arraiján y en el 8-9 en Panamá Norte (Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba Campos, Las Cumbres, Chilibre y Caimitillo).

En el circuito 8-1 la población de 5 a 11 años a vacunar es de 33,433 y funcionarán como puntos de vacunación la Escuela de Veracruz y el CEBG de Nuevo Arraiján. El horario es de jueves a sábado a partir de las 7:00 a.m. y, además, habrá un puesto en el Westland.

En el 8-9 se ha convocado para vacunar con dosis pediátricas contra la Covid-19, a 26,656 niños entre 5 y 11 años. Los puntos de vacunación son: Escuela Presidente Roosevelt, Escuela Árabe de Egipto, Escuela Bilingüe Nuevo Progreso. De jueves a sábado de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y en Villa Zaita mall se extiende hasta el domingo.

La jornada de vacunación con dosis pediátrica igualmente se aplica en los hospitales nacionales y regionales del sistema de salud. En el salón Rubí y Zafiro del Hotel El Panamá se mantiene la vacunación a niños y adultos, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes.