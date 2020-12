Producto Interno Bruto se recuperÃ³ 15 puntos respecto al segundo trimestre

El Producto Interno Bruto (PIB) para el tercer trimestre de este año se recuperó en 15 puntos porcentuales con respecto al período anterior pasando de una caída de -38.4% a -23.6% aunque, en el consolidado de enero a septiembre la economía panameña refleja una contracción de -20.4% en comparación con el mismo periodo del 2019, según datos divulgados a la fecha por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Esta última medición, tendiente al alza, refleja el efecto preliminar de la apertura gradual de actividades y bloques económicos con la flexibilización de las medidas de confinamiento.

LEE TAMBIÉN: Reacciones por limitaciones al "Vale-Nito"

Publicidad

Panamá, a diferencia de otros países de la región, conserva su grado de inversión por la confianza de las agencias calificadoras de riesgo en que la recuperación del país será mucho más rápida en comparación con otras economías también impactadas por el COVID-19, porque la infraestructura logística y financiera no se ha deteriorado lo que avizora perspectivas positivas, a corto plazo, de mejoramiento de las métricas macroeconomías y sectoriales de la economía nacional.

De enero a septiembre de 2020, actividades relevantes marcaron una dinámica positiva en el desempeño de la economía nacional sobresaliendo la explotación de minas y canteras con un incremento de 23.2%; los servicios gubernamentales que crecieron 9.2% por la contratación de colaboradores en el sector salud para atender la crisis sanitaria; los servicios de salud privada con un crecimiento de 4.0%, por su parte, la actividad agropecuaria mostró un aumento del 3.0% y la pesca creció 11.0%. Otra actividades que mostraron un desempeño favorable son: transporte, exportación de mercaderías, intermediación financiera y comercio

interno.

En los nueve meses de este año, en el sector transporte, se registraron tasas positivas de 7.1% en los ingresos por peaje de buques Neopanamax, movimiento de contenedores TEU en 5.3%; la actividad agropecuaria mostró un aumento de 4.7% en la exportación FOB de banano, carne de ganado bovino en 40.1%, pescado y filete de pescado en 23.6%; en minas y canteras, se reflejó un crecimiento en la exportación de minerales de cobre y sus concentrados en 74.2%. En el comercio interno, la venta de combustible marino en puertos creció en 3.7% y en la intermediación financiera aumentaron los activos líquidos en 67.6%.

El impacto negativo entre enero y septiembre se reflejó en la disminución sustancial en las actividades de las industrias manufactureras (-26.2%), construcción (-52.9%), comercio al por mayor y por menor (-24.6%), hoteles y restaurantes (-51.4) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (-6.7%).

Las métricas de la economía de Panamá, al cierre del año 2020, marcan una tendencia de mejora con la reactivación de actividades como el transporte aéreo, comercio al por menor y mayor y el sector exportador