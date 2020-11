Tras varios días de despeje de la vía, obstruida por deslaves producto de las lluvias, Virgilio Saldaña logró llegar con un tractor y autos todoterreno a su finca situada en las Tierras Altas de Chiriquí, oeste de Panamá, para constatar que sus cultivos de cebolla estaban prácticamente perdidos.

"Ahora mismo estamos en un área de 10 hectáreas de cebolla que yo creo que difícilmente se puedan recuperar. El costo de producción por hectárea de cebolla está entre los 12.000 y 15.000 dólares, así que podemos ya ir pensando en pérdidas considerables", le dijo a Efe el productor, mientras observaba los terrenos de su finca hortícula Virsa.

Con el exceso de agua por las lluvias, "las plantas no soportan la presión de los hongos y de las enfermedades" y por los problemas de acceso se hicieron las labores de fumigación "ya cuando era tarde. Quizás no podamos recuperar las plantaciones", explicó.

LEE TAMBIÉN: Se rajó la tierra; hay temor en la comarca

El área de Tierras Altas es una de las más afectadas por las lluvias que cayeron hace una semana como influencia del fenómeno climático Eta, que devastó parte de Centroamérica dejando más de 120 muertos, cerca de 150 desaparecidos, miles de damnificados y millonarias pérdidas a la infraestructura.

En Panamá se registran oficialmente 17 muertes, 24 "personas no localizadas", 3.551 afectados y extensos daños a la infraestructura aún no cuantificados.

"La historia triste de cuántas vidas se han perdido es lo más lamentable, pero en el mundo agropecuario desafortunadamente hay mucho que contar, malas noticias", valoró Saldaña.

Eta salió de Centroamérica el pasado fin de semana pero es época de lluvias en Panamá y en las Tierras Altas no han cesado, por lo que siguen los deslaves y solo se ha despejado el 30 % de las áreas críticas, según datos del Gobierno.

Esta zona montañosa produce hortalizas, legumbres y el mejor café de Panamá. Uno de los caminos obstruidos es el que lleva a Los Pozos, donde se produce el 40 % del grano que exporta este país, informó el miércoles el Ministerio de Obras Públicas.

"Situaciones muy duras han pasado en ocasiones anteriores, pero creo que esta vez muchos productores se van a ver tremendamente afectados. Hacer ahora los cálculos de daños es difícil porque aún hay productores que no han podido entrar a sus fincas", afirmó Saldaña.

Luis Sánchez, presidente de la Comunidad Productora de Tierras Altas, coincidió en que "es prematuro hablar de cuantía de pérdidas", y aseguró a Efe que "las condiciones varían: hay sitios practicamente intactos, pero otros han sido arrasados".

GOBIERNO DESTINA MILLONARIA AYUDA Y ALERTA A LOS ESPECULADORES

El titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Augusto Valderrama, dijo el miércoles en una conferencia de prensa que "la gran mayoría de los cultivos se han salvado" en Chiriquí, y que "el daño mayor" se ha registrado en Tierras Altas.

De acuerdo con datos del MIDA, en Chiriquí se han visto afectados sembradíos de arroz, plátano, cebolla y otras legumbres, con un impacto económico de más de 8,2 millones de dólares.

El despacho ha prometido cerca de 12 millones de dólares para otorgar créditos blandos, refinancimiento de préstamos y pago de primas de seguro a todos los productores afectados en el país por las lluvias.

Tras un "desabasto puntual" registrado días atrás por la emergencia en Chiriquí, la apertura de los caminos ha permitido un "abastecimiento oportuno" de alimentos en la capital, por lo que "no se justifica" el aumento de precios registrado en algunos rubros.

"No puede ser que una lechuga que se está vendiendo a 75 centavos en Tierras Altas se esté vendiendo a 3 dólares en la Ciudad de Panamá. Hago un llamado a todos los intermediarios, a los comerciantes y a los productores", dijo Valderrama, que dejó abierta la posibilidad de aplicar una regulación de precios si las circunstancias lo obligan.

La emergencia por las lluvias, recordó, ha tenido lugar al tiempo que hay una pandemia en curso, que en Panamá ha dejado decenas de miles de personas sin empleo, para que encima "estemos encareciendo el costo de la vida".

El productor Saldaña le dijo a Efe que desconoce si hay especulación con los precios, pero recordó que los problemas de acceso y el transporte encarecen los productos: "hay mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho sudor en la tierra. Les pedimos un poco de comprensión".