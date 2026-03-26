Nacional - 26/3/26 - 09:16 AM

Proyecto de agua potable en Ciricito de Colón refleja un 26% de avance

El sistema de acueducto contempla una línea principal de tubería de 8 pulgadas, con ramales de 6 y 4 pulgadas.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

Un 26.75% de avance registra el proyecto de construcción, operación y mantenimiento del nuevo sistema de agua potable que beneficiará a varias comunidades del corregimiento de Ciricito, que colindan con el Lago Gatún en el área de la provincia de Colón.

Orlando Barrera, en representación del Consorcio Chagres, informó que entre los trabajos ya ejecutados destacan la instalación de 14 kilómetros de tuberías, así como labores en curso de armado de vigas de acero y formaletas.

Indicó que el sistema de acueducto contempla una línea principal de tubería de 8 pulgadas, con ramales de 6 y 4 pulgadas.

Además, se reporta la instalación total de válvulas y la culminación de cajas de mantenimiento y reparación.

Señaló que las comunidades de Chorrillo, Nueva América y Caña Brava ya cuentan con estructuras listas, mientras que la toma de agua será construida en el sector de El Porvenir.

El proyecto también incluye la edificación de dos nuevos tanques de reserva.

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La evaluación de los trabajos la realizaron funcionarios de la Dirección de Desarrollo Territorial del Ministerio de Economía y Finanzas (DDT/MEF).

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